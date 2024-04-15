https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kremlinden-iran-israil-gerilimine-iliskin-iliskin-ilk-aciklama-1082780992.html

Kremlin'den İran-İsrail gerilimine ilişkin ilişkin ilk açıklama

Kremlin'den İran-İsrail gerilimine ilişkin ilişkin ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasından son derece endişeli olduğunu söyleyerek tüm tarafları itidale çağırdıklarını ve... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T13:48+0300

2024-04-15T13:48+0300

2024-04-15T13:48+0300

israil- filistin çatışması

israil

iran

iran devrim muhafızları

füze saldırısı

misilleme

tel aviv

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Ortadoğu'da İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim hakkında Kremlin'den ilk açıklama geldi.Ortadoğu'da giderek tırmanan süreci değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bölgede gerilimin tırmanmasından son derece endişeliyiz, tüm bölge ülkelerini itidale davet ediyoruz. Daha fazla tırmanma, kimsenin çıkarına olmayacaktır. Bu nedenle, elbette ki tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesinden yanayız" dedi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırısına misilleme olarak önceki gece İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahid-136 kamikaze İHA'larını kullandığı belirtilmişti.İranlı güçlerin başka balistik füzeler de kullandığı ancak bunların isimlerinin açıklanmadığı ifade edilmişti.Rusya'dan İsrail'in Şam'da vurduğu İran diplomatik misyonuna atıfİran’ın İsrail’e saldırısının ele alındığı BMGK toplantısında konuşan Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, daha önce İsrail’in İran’ın Şam büyükelçiliğine gerçekleştirdiği saldırıya sessiz kalan Batı ülkeleri temsilcilerinin konuşmalarının ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu belirtmişti.Nebenzya, herhangi bir ülkenin diplomatik misyonunun vurulmasının ilgili uluslararası anlaşmaların açık ihlali olduğunu, ancak bu konuyu BMGK'de gündeme getirdiklerinde kınama kararının ABD, İngiltere ve Fransa tarafından engellendiğini hatırlattı.Nebenzya, "Şu an gördüğümüz sonuç şudur, diplomatik bir misyona yönelik bir saldırı uluslararası hukuka göre 'casus belli' (savaş nedeni) sayılır. Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" şeklinde konuştu.BMGK'nin İran ve İsrail'e yaptığı muamelede çifte standart uyguladığını vurgulayan Nebenzya, İran'ın meşru müdafaa yaptığı görüşünü dile getirdi.

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