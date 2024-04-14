https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranli-uzman-dun-geceki-saldiri-iranin-sabrinin-tukendigini-gosterdi-1082761161.html

İranlı uzman: İran Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru müdafaa hakkını kullandı

İranlı uzman: İran Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru müdafaa hakkını kullandı

Sputnik Türkiye

İran’ın İsrail’e yönelik gece operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulunan İranlı uzman Mandegar, İran’ın Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T19:36+0300

2024-04-14T19:36+0300

2024-04-14T19:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

iran

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iran devrim muhafızları

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saldırı

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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, İran’ın İsrail’e yönelik gece operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Mandegar, “İsrail’in İran’ın Şam Konsolosluğu’na düzenlediği füze saldırısının hemen ardından İranlı yetkililer, hukuka aykırı olan bu eylemin kınanmasını talep etti, ancak böyle bir şey olmadı. Bu nedenle İran, Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak, doğal olarak sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kaldı” dedi ve şöyle devam etti:İranlı uzman, “Dün geceki saldırı, İran’ın sabrının tükendiğini gösterdi. Bu operasyon, İran ile İsrail arasındaki vekalet savaşına son verdi ve biz bundan böyle Ortadoğu’da yeni bir düzenin oluştuğunu gözlemleyebileceğiz” ifadelerini kullandı.

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