https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranli-uzman-dun-geceki-saldiri-iranin-sabrinin-tukendigini-gosterdi-1082761161.html
İranlı uzman: İran Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru müdafaa hakkını kullandı
İranlı uzman: İran Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru müdafaa hakkını kullandı
Sputnik Türkiye
İran’ın İsrail’e yönelik gece operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulunan İranlı uzman Mandegar, İran’ın Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T19:36+0300
2024-04-14T19:36+0300
2024-04-14T19:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
iran
iran cumhurbaşkanı hasan ruhani
iran devrim muhafızları
füze
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082664162_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_1481417c8bc43e9058a9d7c6aed28850.jpg
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, İran’ın İsrail’e yönelik gece operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Mandegar, “İsrail’in İran’ın Şam Konsolosluğu’na düzenlediği füze saldırısının hemen ardından İranlı yetkililer, hukuka aykırı olan bu eylemin kınanmasını talep etti, ancak böyle bir şey olmadı. Bu nedenle İran, Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak, doğal olarak sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kaldı” dedi ve şöyle devam etti:İranlı uzman, “Dün geceki saldırı, İran’ın sabrının tükendiğini gösterdi. Bu operasyon, İran ile İsrail arasındaki vekalet savaşına son verdi ve biz bundan böyle Ortadoğu’da yeni bir düzenin oluştuğunu gözlemleyebileceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-mit-baskani-kalindan-israil---iran-arasinda-gerginlik-icin-arabulucu--olmasini-istedi-1082760588.html
israil
iran
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082664162_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_38d76e1637eba2f66da238fde0e29b82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, füze, saldırı, gazze
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, füze, saldırı, gazze
İranlı uzman: İran Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru müdafaa hakkını kullandı
İran’ın İsrail’e yönelik gece operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulunan İranlı uzman Mandegar, İran’ın Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kaldığına işaret etti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, İran’ın İsrail’e yönelik gece operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mandegar, “İsrail’in İran’ın Şam Konsolosluğu’na düzenlediği füze saldırısının hemen ardından İranlı yetkililer, hukuka aykırı olan bu eylemin kınanmasını talep etti, ancak böyle bir şey olmadı. Bu nedenle İran, Tel Aviv’in saldırganlığına yanıt olarak, doğal olarak sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kaldı” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu noktada şunu belirtmek önemli, eğer ABD, İngiltere, Fransa ve BM Ortadoğu’da gerçekten güvenlik ve istikrar istiyor olsaydı, İran Konsolosluğu’na yapılan saldırıyı kınarlardı. Ancak bunun yerine İran’a, İsrail’in eylemlerine karşılık vermemesi önerildi.”
İranlı uzman, “Dün geceki saldırı, İran’ın sabrının tükendiğini gösterdi. Bu operasyon, İran ile İsrail arasındaki vekalet savaşına son verdi ve biz bundan böyle Ortadoğu’da yeni bir düzenin oluştuğunu gözlemleyebileceğiz” ifadelerini kullandı.