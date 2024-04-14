https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ortadogu-ikinci-bir-7-ekime-mi-taniklik-etti-1082753867.html

'Ortadoğu, ikinci bir 7 Ekim’e tanıklık etti'

'Ortadoğu, ikinci bir 7 Ekim’e tanıklık etti'

Sputnik Türkiye

İsrail’in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına karşılık olarak ülkeye gece yarısı saldıran İran, misilleme operasyonunu sonlandırdığını açıklarken, Tel Aviv’e... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T14:26+0300

2024-04-14T14:26+0300

2024-04-14T14:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

israil ordusu (idf)

iran

iran devrim muhafızları

füze saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0e/1082753710_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cf6526cbf106e6cc9e57da8886b98.jpg

İsrailli ve ABD’li yetkililerin, ‘İran’ın düzenlediği saldırıların hedefine ulaşamadığına’ dair müşterek açıklamalarına katılmayan eski ABD'li istihbaratçı Ritter, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri’nin özetlediği ‘Gerçek Vaat Operasyonu'nun sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi.Konuşmasına, “İsrail, İran'a karşı saldırı düzenleyebileceğine ve bunun hiçbir sonuç doğurmayacağına inanıyordu, artık durum böyle değil” diyerek başlayan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, saldırının amacına ulaşamadığını söyleyen veya düşünenlerin aksine, İran’ın olağanüstü bir operasyon gerçekleştirdiğini vurguladı.Bu saldırının amacının caydırıcılık olduğunun altını çizen Ritter, “Bu, gelecekte İsrail ya da ABD’nin İran'a karşı bir eylemde bulunmayı planlaması durumunda, İran'ın İsrail ya da İsrail dışındaki herhangi bir yere, herhangi bir noktaya, bölgedeki herhangi bir hedefe ulaşabilme ve kapasitesine sahip olduğunu, bunu durdurmak için de kimsenin yapabileceği bir şeyi olmadığını bilerek hareketlerinin sonuçlarını tartmaları gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle Biden, Netanyahu ile telefonda görüşerek ona saldırılara karşılık vermemesini söyledi” ifadelerini kullandı.Ritter, ‘Gerçek Vaat Operasyonu'nun sadece İran için değil, dünya için de olağanüstü başarılı bir operasyon olduğuna dikkat çekerken, “Çünkü İran'ın caydırıcılığı, artık İsrail ve ABD'yi kontrol altında tutabilecek bir gerçeklik” ifadelerini kullandı.‘Ortadoğu, ikinci bir 7 Ekim’e tanıklık etti’İran’ın saldırıları ve sonuçlarıyla ilgili Sputnik’e konuşan bir diğer isim ise İran uzmanı Muhammed Garvey olurken, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırılarını hatırlatan siyaset bilimci, “Dün gece ikinci bir 7 Ekim'e tanıklık ettik ve bu tarih, Filistin'de mücadele ve direniş hareketlerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun savaş kabinesinin önünde sadece iki seçenek olduğunu savunan Garvey, “Ya ölümüyle sonuçlanacak açık bir savaşa girecek ya da İran'ın saldırısını yutarak geri çekilecek ve Gazze Şeridi'nde ateşkes yapacak” diye ekledi.Garvey, İsrail’in çok ileri gittiğini ve Şam'daki İran büyükelçiliğine yapılan saldırının Netanyahu'nun kabinesini artık iyi bir sonuç olarak adlandırılamayacak bir sona götürdüğünü vurguladı.‘Bu operasyon uluslararası düzeni ihlal edenlere bir cevap olarak görülmeli’Saldırıları Sputnik’e yorumlayan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, İran'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası normlara uygun olduğunun altını çizerken, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“İran ulusal çıkarlarını tüm gücüyle savunmaya hazırdır ve taviz vermeyecektir” diyen Muktedayi, İsrail'in işlediği suçların Batılı ülkelerin eylemsizliğinin bir sonucu olduğuna inandıklarını vurgularken, NATO'yu kar amacıyla genişletmeye çalışanların da bu ülkeler olduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rusyadan-iran-ve-israile-itidal-cagrisi-1082750562.html

israil

gazze

gazze şeridi

iran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil ordusu (idf), iran, iran devrim muhafızları, füze saldırısı, misilleme, abd, abd hegemonyası