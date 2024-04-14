https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rusyadan-iran-ve-israile-itidal-cagrisi-1082750562.html
Rusya’dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı
Rusya’dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu’daki çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulunurken, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T12:51+0300
2024-04-14T12:51+0300
2024-04-14T13:19+0300
israil- filistin çatışması
israil
iran
saldırı
misilleme
füze saldırısı
savunma
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rusya dışişleri bakanlığı
abd
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İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına, füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunan bakanlık, yazılı açıklamasında, “İran Dışişleri Bakanlığı'na göre bu saldırı, 1 Nisan'da İran’ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen ve ülkemizin de şiddetle kınadığı saldırı da dahil olmak üzere bölgedeki İran hedeflerine yönelik tüm saldırılara cevaben BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki Batılı üyelerin tutumu nedeniyle BM Güvenlik Konseyi, İran konsolosluk misyonuna yönelik saldırıya yeterli tepkiyi verememiştir” ifadelerine yer verdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın, İsrail topraklarında meydana gelen saldırıyla birlikte Ortadoğu’daki çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulunduğunu ve bölgede bir başka tehlikeli tırmanıştan endişe duyduğunu ifade ettiğini vurguladığı mesajını şu şekilde sonlandırdı:İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ülkenin BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığını vurguladığı açıklamasında, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğunun altını çizmişti.Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" ifadesi kullanılmış, çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilirken, “ABD bundan uzak durmalı" değerlerdirmesi yapılmıştı.İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yi acil toplantıya çağırdıİsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim" ifadelerini kullandı.İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.
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israil, iran, saldırı, misilleme, füze saldırısı, savunma, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm)
israil, iran, saldırı, misilleme, füze saldırısı, savunma, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm)
Rusya’dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı
12:51 14.04.2024 (güncellendi: 13:19 14.04.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu’daki çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulunurken, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullandığını hatırlattı.
İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına, füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunan bakanlık, yazılı açıklamasında, “İran Dışişleri Bakanlığı'na göre bu saldırı, 1 Nisan'da İran’ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen ve ülkemizin de şiddetle kınadığı saldırı da dahil olmak üzere bölgedeki İran hedeflerine yönelik tüm saldırılara cevaben BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki Batılı üyelerin tutumu nedeniyle BM Güvenlik Konseyi, İran konsolosluk misyonuna yönelik saldırıya yeterli tepkiyi verememiştir” ifadelerine yer verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın, İsrail topraklarında meydana gelen saldırıyla birlikte Ortadoğu’daki çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulunduğunu ve bölgede bir başka tehlikeli tırmanıştan endişe duyduğunu ifade ettiğini vurguladığı mesajını şu şekilde sonlandırdı:
Rusya, saldırı sonrası bölgede bir başka tehlikeli tırmanıştan büyük endişe duymakta, başta İsrail-Filistin sorunu olmak üzere Ortadoğu'da yaşanan ve çoğu zaman sorumsuz provokatif eylemlerle körüklenen sayısız krizin çözümsüzlüğünün bölgedeki gerilimin artmasına yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyor, bölge ülkelerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceklerine inanıyoruz. Yapıcı düşünen uluslararası aktörlerin de buna katkıda bulunmasının önemli olduğuna dikkat çekiyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ülkenin BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığını vurguladığı açıklamasında, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğunun altını çizmişti.
Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" ifadesi kullanılmış, çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilirken, “ABD bundan uzak durmalı" değerlerdirmesi yapılmıştı.
İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yi acil toplantıya çağırdı
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.
Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim" ifadelerini kullandı.
İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.