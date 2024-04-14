https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/biden-israilin-dun-geceyi-bir-zafer-olarak-gormesi-gerektigini-soyledi-1082746280.html

Biden, İsrail'in dün geceyi bir zafer olarak görmesi gerektiğini söyledi

Biden, İsrail'in dün geceyi bir zafer olarak görmesi gerektiğini söyledi

Sputnik Türkiye

İran'ın misilleme operasyonunu ‘benzeri görülmemiş' olarak niteleyen Biden’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T09:01+0300

2024-04-14T09:01+0300

2024-04-14T09:01+0300

israil- filistin çatışması

abd

joe biden

iran

israil

israil-filistin

ortadoğu

misilleme

füze saldırısı

washington

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Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, dün geceki tabloda İsrail'in kazandığını ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.Biden, “ABD'nin mevcut değerlendirmesi, İran'ın saldırılarının büyük ölçüde başarısız olduğu ve İsrail'in üstün askeri yeteneklerini gösterdiği yönünde olduğundan,İsrail bu geceyi bir zafer olarak görmelidir” ifadelerini kullandı.İsrail’e ‘karşı saldırıya kadar’ tam destekBiden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır" mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail ‘karşı saldırısını’ ABD'nin desteklemediğini kaydetti.İran'ın saldırıları yaklaşık 5 saat sürmüşÖte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.CNN'in iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında 70'ten fazla insansız hava aracı (İHA) ve en az 3balistik füzeyi engelledi.Kaynaklardan gelen bilgilere göre İran tarafından atılan balistik füzeler Doğu Akdeniz'deki ABD savaş gemileri tarafından önlenirken, CNN’e konuşan bir başka kaynak ise ABD savaş uçaklarının da İran saldırısına verilen karşılıkta yer aldığını ve insansız hava araçlarını düşürdüğünü aktardı.İsrail televizyon kanalı N12'nin haberine göre, balistik füzelerin önlendiği, İran'a ait insansız hava araçları ve seyir füzelerinin İsrail'e ulaşamadığı ve asıl hasarı kademeli hava savunma sistemlerini aşan birkaç balistik füzenin verdiği belirtildi.İsrail basınına konuşan kaynaklara göre İran, benzeri görülmemiş hava saldırısında 300'den fazla İHA, yaklaşık 100 balistik ve 30 seyir füzesi kullanırken, ABD, İngiliz ve Ürdün orduları İsrail'in yanı sıra Doğu Akdeniz'deki savaş gemileriyle birlikte saldırının püskürtülmesinde yer aldı.Bir başka kaynak ise ABD savaş uçaklarının da İran saldırısına verilen karşılıkta yer aldığını ve insansız hava araçlarını düşürdüğünü söyledi.ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını ‘en güçlü şekilde’ kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ‘İsrail'e desteklerinin tam olduğu’ mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abdli-yetkili-biden-netanyahuya-irana-yonelik-saldiri-operasyonuna-katilmayacaklarini-ifade-etti-1082745316.html

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abd, joe biden, iran, israil, israil-filistin, ortadoğu, misilleme, füze saldırısı, washington, tahran, tel aviv, benyamin netanyahu, cnn