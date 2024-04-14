https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iran-meclis-baskani-israile-askeri-hamle-diplomatik-misyonlarimiza-saldiriya-cevapti-1082747083.html
İran Meclis Başkanı: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
İran Meclis Başkanı: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece İsrail'e gerçekleştirdikleri İHA saldırısının, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi."İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı ve Birleşmiş Milletler kurallarına uygundu" ifadesini kullanan Kalibaf, İsrail veya ona destek veren ülkelerin hata yapması durumunda İran'ın daha kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.Meclis'te hazır bulunan milletvekilleri ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attılar.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran dün İsrail'e insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini açıklamıştı.
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iran, israil, şam, iha, saldırı
İran Meclis Başkanı: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
10:03 14.04.2024 (güncellendi: 10:07 14.04.2024)
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece İsrail'e gerçekleştirdikleri İHA saldırısının, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının cevabı olduğunu söyledi.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.
"İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı ve Birleşmiş Milletler kurallarına uygundu" ifadesini kullanan Kalibaf, İsrail veya ona destek veren ülkelerin hata yapması durumunda İran'ın daha kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.
Meclis'te hazır bulunan milletvekilleri ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attılar.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini açıklamıştı.