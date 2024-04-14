https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iran-israile-yonelik-misilleme-operasyonunun-sona-erdigini-duyurdu-1082745844.html

İran, İsrail'e yönelik misilleme operasyonunun sona erdiğini duyurdu

İran, İsrail'e yönelik misilleme operasyonunun sona erdiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail’in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına karşılık olarak ülkeye gece yarısı yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T08:21+0300

2024-04-14T08:21+0300

2024-04-14T08:57+0300

israil- filistin çatışması

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İran’ın ‘Gerçek Vaat Operasyonu’ adını verdiği iddia edilen operasyonun, İsrail'in 1 Nisan’da Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, İran Devrim Muhafızları, İsrail'in ‘işgal’ altındaki topraklarında önemli askeri hedefleri başarıyla imha ettiğini duyurdu.İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Tüzüğünün meşru müdafaa hakkına ilişkin 51. Maddesine atıfta bulunduğu mesajında, “Dava tamamlanmış sayılabilir” ifadelerine yer verildi.Mesajın devamında, İsrail bir hata daha yapması durumunda, İran'ın vereceği karşılığın çok daha ağır olacağı vurgulandı.İsrail tersini söylüyorİran Devrim Muhafızlarının ‘hedefler başarıyla vuruldu’ açıklamalarına karşı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal paylaşım ağı X üzerinden paylaştığı mesajında, İran hava saldırısının püskürtüldüğünü duyururken, ortak çabalarla zafer sözü verdi.“Önledik, durdurduk, birlikte kazanacağız” diye yazan Netanyahu, İsrail’in İran’ın gönderdiği füze ve insansız hava araçlarının yüzde 99'undan fazlasını engellediklerini açıkladı.Basında yer alan haberlere göre İran İsrail'e 185 insansız hava aracı (İHA), 36 seyir füzesi ve 110 karadan karaya füze fırlatırken, bu füzelerin çoğunun ülke dışında düşürüldüğü kaydedildi.ABD ve İngiliz ordusunun da saldırının püskürtülmesinde yer aldığı açıklandı.‘İsrail karşılık verirse savaş çıkar’İran’ın misilleme saldırısı sonrası Sputnik’e konuşan İran'ın eski Almanya Büyükelçisi Seyyid Hüseyin Musevi, İsrail'in İran'a yanıt vermesi halinde bölgede savaşın kaçınılmaz olacağını söyledi.“İran'ın misillemesi bir son olmalı” diyen Musevi, İsrail İran'a saldırıyı tekrarlaması ve ABD’nin de bu saldırılara katılması durumunda Ortadoğu’da bölgesel savaşın kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abdli-yetkili-biden-netanyahuya-irana-yonelik-saldiri-operasyonuna-katilmayacaklarini-ifade-etti-1082745316.html

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