https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-ordusunun-zaporojye-bolgesine-saldirisinda-sivil-can-kaybi-artiyor-1082730133.html

Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ne saldırısında sivil can kaybı artıyor

Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ne saldırısında sivil can kaybı artıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Tokmak kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T14:47+0300

2024-04-13T14:47+0300

2024-04-13T14:48+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

yevgeniy balitskiy

sivil

sivil can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082729975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c68ca6dfd61291fdf6d3f5436a960e9.jpg

Ukrayna ordusunun dün Rusya'nın Zaporojye Bölgesi'nde yer alan Tokmak kentindeki nüfus yoğun bir mahalleye düzenlediği saldırıda can kaybı artmaya devam ediyor.Vali Balitskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, çok katlı binaların bulunduğu mahallenin hedef alındığı saldırıda sivil can kaybının 10'a yükseldiğini bildirdi.Balitskiy, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altından bir çocuk ve bir yetişkinin cansız bedenlerini çıkardığını belirterek 2 kişiden ise henüz bilgi alınamadığının altını çizdi.Vali, bombaların yıkıma yol açtığı noktada arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.Dünkü açıklamasında yeni saldırı tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Balitskiy, tüm mağdurlara her türlü yardımın sağlanacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-tokmak-kentini-bombaladi-olu-ve-yaralilar-var-1082719000.html

rusya

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, sivil, sivil can kaybı