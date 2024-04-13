Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ne saldırısında sivil can kaybı artıyor

Ukrayna ordusunun dün Rusya'nın Zaporojye Bölgesi'nde yer alan Tokmak kentindeki nüfus yoğun bir mahalleye düzenlediği saldırıda can kaybı artmaya devam ediyor.



Vali Balitskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, çok katlı binaların bulunduğu mahallenin hedef alındığı saldırıda sivil can kaybının 10'a yükseldiğini bildirdi.



Balitskiy, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altından bir çocuk ve bir yetişkinin cansız bedenlerini çıkardığını belirterek 2 kişiden ise henüz bilgi alınamadığının altını çizdi.



Vali, bombaların yıkıma yol açtığı noktada arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.



Dünkü açıklamasında yeni saldırı tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Balitskiy, tüm mağdurlara her türlü yardımın sağlanacağını vurgulamıştı.