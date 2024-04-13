https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-tokmak-kentini-bombaladi-olu-ve-yaralilar-var-1082719000.html
Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesindeki Tokmak kentini bombaladı: ölü ve yaralılar var
Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesindeki Tokmak kentini bombaladı: ölü ve yaralılar var
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye bölgesinde yer alan Tokmak kentindeki bir yerleşim alanını bombalaması sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T00:07+0300
2024-04-13T00:07+0300
2024-04-13T00:07+0300
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Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Tokmak kentindeki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu biri çocuk çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.Balitskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Tokmak kentindeki çok katlı apartmanların bulunduğu yerleşim alanını bombalaması sonucu aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.Balitskiy, itfaye ekiplerinin bombardıman sonucunda çıkan yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bölgedeki 25 özel konut ve 9 apartmanın doğalgazsız kaldığını kaydetti.Yeni saldırı tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Balitskiy, tüm mağdurlara her türlü yardımın sağlanacağını vurguladı.Rusya Kamu Odası Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Tokmak kentine yönelik bombardımanında 1’i çocuk 6 kişinin öldüğü en az 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/zaporojye-saldirilarini-destekleyen-ve-sponsorluk-yapan-bati-rusyayi-tuzaga-cekmeye-calisiyor-1082701984.html
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Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesindeki Tokmak kentini bombaladı: ölü ve yaralılar var
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye bölgesinde yer alan Tokmak kentindeki bir yerleşim alanını bombalaması sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Tokmak kentindeki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu biri çocuk çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Balitskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Tokmak kentindeki çok katlı apartmanların bulunduğu yerleşim alanını bombalaması sonucu aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.
Balitskiy, itfaye ekiplerinin bombardıman sonucunda çıkan yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bölgedeki 25 özel konut ve 9 apartmanın doğalgazsız kaldığını kaydetti.
Yeni saldırı tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Balitskiy, tüm mağdurlara her türlü yardımın sağlanacağını vurguladı.
Rusya Kamu Odası Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Tokmak kentine yönelik bombardımanında 1’i çocuk 6 kişinin öldüğü en az 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.