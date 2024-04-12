https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/yerlikaya-duyurdu-bin-177-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082694354.html
Yerlikaya duyurdu: Bin 177 düzensiz göçmen yakalandı
Yerlikaya duyurdu: Bin 177 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KALKAN-19' denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T08:51+0300
2024-04-12T08:51+0300
2024-04-12T09:01+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda verdiği bilgilere göre; Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan bin 177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bir-turkun-bile-yasamadigi-koy-turkeye-kapilarda-ne-mutlu-turkum-diyene-yaziyor-1082693787.html
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Yerlikaya duyurdu: Bin 177 düzensiz göçmen yakalandı
08:51 12.04.2024 (güncellendi: 09:01 12.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KALKAN-19' denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda verdiği bilgilere göre; Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan bin 177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.