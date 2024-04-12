https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bir-turkun-bile-yasamadigi-koy-turkeye-kapilarda-ne-mutlu-turkum-diyene-yaziyor-1082693787.html

1 Türk'ün bile yaşamadığı köy 'Turkeye': Kapılarda 'Ne mutlu Türküm diyene’ yazıyor

1 Türk'ün bile yaşamadığı köy 'Turkeye': Kapılarda 'Ne mutlu Türküm diyene’ yazıyor

Sputnik Türkiye

Hollanda'nın merkezinde yer alan ve 'Turkeye' isimli köy, 412 yıldır Türk bayrağı altında yaşıyor. Köy, tarih boyunca Türkler ve Hollandalılar arasında... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T08:37+0300

2024-04-12T08:37+0300

2024-04-12T08:43+0300

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Hollanda’nın Belçika sınırındaki Oostburg ilçesinin biraz daha ilerisinde Hollanda’nın Zeeland eyaletinde Turkeye (Türkiye) adını taşıyan bir köy bulunuyor. Hollanda’da bulunan ve tarihinde birçok olaya konu olmuş ‘Turkeye’ köyü dünyanın en ilginç yerlerinden biri.Bu köyde hiç Türk yaşamıyor: ilk Türk ziyaretçisi Barış MançoKöyün ilk Türk ziyaretçisi olan Barış Manço'nun anısının da yaşatıldığı bu özel yer, birbirini İspanyollardan koruyan Türk ve Hollandalıların barış dolu duygularının yansıması olarak biliniyor.Hatta Manço 7’den 77’ye adlı programında köyün gönüllü elçisi Monique Sturm ile sohbet gerçekleştirmiş. Gönüllü elçi Monique Sturm’sa Manço ile ilgili anısını şöyle anlatmış: Köy, Türk kültürünün izlerini ve Hollandalıların misafirperverliğini bir araya getirerek ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim sunuyor.Hürriyet'te yer alan habere göre, Köyün adı Türk olmasına rağmen köyde yaşayan herkes Hollandalı. Yani bu köyde hiç Türk yaşamıyor. Ancak sakinlerine ‘Türkler’ deniyor. Kasabanın meydanında, tepesinde sarık figürü, ortasında Osmanlı hilali bulunan tulumbalı bir çeşme bulunuyor.Bölgedeki Osmanlı izleri oldukça fazla. Turkeye adlı köye 15 dakika uzaklıktaki Sint Anna Ter Muiden adlı kasabanın ilginç bir öyküsü var. Yine 1600’lü yıllarda bölge halkı, zor durumdaki bir Osmanlı ticaret gemisine yardım etmiş. Gemidekiler padişaha durumu anlatınca, padişah, Ter Muidenliler’i İstanbul’a davet etmiş.Davete icabet eden Hollandalılara padişah, gümüş bir hilal hediye etmiş. Ve kasaba sakinleri, bu hilali, kasabanın armasına dahil etmiş. İşte o gün bu gündür Sint Anna Ter Muiden halkı, Hollanda’nın Türkleri olarak biliniyor.Kapılarda 'Ne mutlu Türküm diyene’ yazıyorBu Türksüz Türk köyündeki bazı evlerin kapılarında ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazılı levhalar bulunuyor. Bu levhaların hemen altında ise ‘Hoş geldiniz’ yazıyor.Köyde birçok ilginç nokta var. Bunlardan biride duvarlarda Osmanlı padişahlarına ait tabloların bulunması.Tarihi 1590-1604 yılları arasına uzanıyorZeeland bölgesi, 1600’lerde Hollanda Prensi Maurits döneminde, İspanyollarla aralarında yaşanan savaşlarda en önemli savunmanın yapıldığı yerdi.O zamanda İspanyolların elinde esir bulunan 1500 kadar Türk Hollandalıların yardımıyla kurtulurlar.Türkler kendilerini kurtaran Hollandalılara kıyafetlerini ve flamalarını hediye ediyorlar. Üç hilalli Osmanlı flamalarını gemilerine çeken Hollandalıları gören İspanyollar, “Osmanlı buraya donanma göndermiş” diyerek geri çekiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/super-kupada-ortaligi-karistiran-olay-maglubiyetin-ardindan-futbolcu-kirbaclandi-1082692282.html

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