12 Nisan Kozmonotlar Günü: ‘Dünyayı görüyorum, o kadar güzel ki’

Rusya 2 Nisan'da, Sovyet vatandaşı Yuri Gagarin 'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla gerçekleştirdiği dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunun onuruna, 9 Nisan 1962 tarihli SSCB Yüksek Sovyet Başkanlığı kararnamesiyle tesis edilen Kozmonotlar Günü'nü kutluyor.

Yuri Gagarin 'in içinde bulunduğu ' Vostok ' uzay aracı uzayda 108 dakika geçirerek gezegenin etrafında bir tur atmıştı. Gagarin yere birkaç kilometre yükseklikten kozmonot paraşütle iniş modülünden atlayarak SSCB'nin Smelovka köyü yakınlarındaki Volga Nehri kıyısındaki bir araziye inmişti.

SSCB'de Kozmonotlar Günü girişimi ilk olarak 1962 yılında Yuri Gagarin 'in yardımcısı pilot-kozmonot German Titov tarafından ortaya atılmıştır. SSCB hükümeti de bu girişimi destekleyerek 9 Nisan 1962'de 12 Nisan'ın Kozmonotlar Günü olarak kabul edilmesine ilişkin bir kararnameyi imzalamıştı.

Kozmonotlar Günü 'nü kutlamak için Rusya'da her yıl yüzlerce etkinlik düzenlenmektedir. Bunlar ülkedeki planetaryumlarda ve uzay müzelerinde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca sokaklar da uzay sembolleriyle süslenerek uzay temalı sergiler, festivaller ve gösteriler düzenleniyor.

Gagarin 'in bu yolculuğu Sovyet bilim ve teknolojisinin zaferini temsil etmekte eden bir hadise olmakla beraber uzay araştırmalarının ve insanlığın daha da gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insan için Yuri Gagarin'in kahramanlık ve özverinin bir örneği olarak hizmet etmeye devam ettiğini vurgulayan Lavrov, Gagarin'in bu insanlara en iddialı ve asil hedeflere ulaşmada her türlü engeli aşmaları için ilham verdiği vurguladı