Uzay Vakfı: Daha sonra gelen herkes Yuri Gagarin'in adımlarını takip etti

11.04.2024

Uzay Vakfı Stratejik İletişim ve Sosyal Yardımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rich Cooper Sputnik'e yaptığı açıklamada, Sovyet astronot Yuri Gagarin'in uçuşunun o dönemde kesinlikle en ileri teknoloji olduğunu ve diğer astronotların onun ilk cesur adımını takip ettiğini söyledi.Colorado Springs'te düzenlenen 'Yuri'nin Gecesi' kutlamasında konuşan Cooper, "Yuri'nin o dönemde yaptığı şey en son teknolojiydi, en ileri teknolojiydi" dedi.Cooper açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Cooper bu tarihi hadiseyi her yaştan insanla paylaşmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Giderek daha fazla sayıda gencin Gagarin'in uçuşuna atıfta bulunarak 'ben de böyle bir şey yapabilirim' dediğini görüyoruz. Ancak her hikayenin bir başlangıcı vardır. Yuri'nin yaptıklarının hikayesini anlatabilmek harika bir şey" cümlelerini kaydetti.Cooper konuşmasında, "O son değildi, dünyanın dört bir yanında nesil Yuriler var. Bu alanda daha fazla ülke var ancak her zaman hepsi Yuri'yi takip ediyor" diye ekledi.Uzay Vakfı'nın 'Yuri'nin Gecesi' adlı programı, ilk insanlı uzay uçuşu ve ilk uzay mekiği uçuşunu onurlandırmak için 12 Nisan'da düzenlenen küresel kutlamanın bir parçası olarak tertip ediliyor. 'Yuri'nin Gecesi' bilim eğitimini, öğretmen gelişimini, aile katılımını ve uzayla ilgili kişisel keşifleri teşvik eden bir platform olarak hizmet veriyor. Bu yılki 'Yuri'nin Gecesi', ilk insanlı uzay uçuşunu kutlamak üzere bugüne kadar bir araya gelen en fazla sayıda konuğu bir araya getirdi.Bu yılki programda Frank Culbertson, Ron Sega, Kathryn Thornton, Duane Carey ve Livingston Holder'ın da aralarında bulunduğu beş astronot katılımcılarla fotoğraf çektirdi ve fotoğraflarını imzaladı. Etkinliğe katılanlar ayrıca Star Wars filmlerinin karakterleriyle de eğlendi. 12 Nisan 1961'de Gagarin, Vostok uzay aracıyla uzaya giden ilk insan olmuştu. Gagarin'in bu tarihi başarısının anısına BM Genel Kurulu, 7 Nisan 2011 tarihinde 60'tan fazla BM üyesi ülkenin desteğiyle 12 Nisan'ı Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan etmişti.Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre olarak belirlendi. Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.

