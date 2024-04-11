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SON DAKİKA | Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israilden-misilleme-hazirligindaki-irana-yanit-surprizler-hazirladik-1082665032.html
İsrail’den misilleme hazırlığındaki İran'a yanıt: Sürprizler hazırladık
İsrail’den misilleme hazırlığındaki İran'a yanıt: Sürprizler hazırladık
Sputnik Türkiye
İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya gelen Savunma Bakanı Yoav Gallant, Şam’daki büyükelçilik saldırısı sonrası misillemeye hazırlanan İran'ı... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T10:00+0300
2024-04-11T10:00+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
yoav gallant
iran
iran devrim muhafızları
şam
suriye
füze saldırısı
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İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya gelen Gallant, düşmanın, İsrail ordusunun saldırılara karşı ne gibi sürprizler hazırladığını bilmediğini söyledi.Birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını belirten Gallant, "Ortadoğu'nun neresinde olursa olsun, İsrail topraklarına saldıranlara karşı, kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz” diye konuştu.Gallant, konuşmasının devamında, "İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir" ifadesini kullandı.İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.Ne olmuştu?1 Nisan akşamı İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceğini söylemişti.
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, iran, iran devrim muhafızları, şam, suriye, füze saldırısı, misilleme, ortadoğu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze şeridi, gazze, abd
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, iran, iran devrim muhafızları, şam, suriye, füze saldırısı, misilleme, ortadoğu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze şeridi, gazze, abd

İsrail’den misilleme hazırlığındaki İran'a yanıt: Sürprizler hazırladık

10:00 11.04.2024
© AFP 2023 / DREW ANGERERİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / DREW ANGERER
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İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya gelen Savunma Bakanı Yoav Gallant, Şam’daki büyükelçilik saldırısı sonrası misillemeye hazırlanan İran'ı, ülkelerine saldırması halinde ‘sürprizler yapmakla’ tehdit etti.
İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya gelen Gallant, düşmanın, İsrail ordusunun saldırılara karşı ne gibi sürprizler hazırladığını bilmediğini söyledi.
Birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını belirten Gallant, "Ortadoğu'nun neresinde olursa olsun, İsrail topraklarına saldıranlara karşı, kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz” diye konuştu.
Gallant, konuşmasının devamında, "İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir" ifadesini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.
İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

1 Nisan akşamı İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.
İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceğini söylemişti.
İran füze - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
‘İran’ın İsrail’e büyük bir füze saldırısı kaçınılmaz’
09:36
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