https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israilden-misilleme-hazirligindaki-irana-yanit-surprizler-hazirladik-1082665032.html

İsrail’den misilleme hazırlığındaki İran'a yanıt: Sürprizler hazırladık

İsrail’den misilleme hazırlığındaki İran'a yanıt: Sürprizler hazırladık

Sputnik Türkiye

İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya gelen Savunma Bakanı Yoav Gallant, Şam’daki büyükelçilik saldırısı sonrası misillemeye hazırlanan İran'ı... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T10:00+0300

2024-04-11T10:00+0300

2024-04-11T10:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

yoav gallant

iran

iran devrim muhafızları

şam

suriye

füze saldırısı

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İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya gelen Gallant, düşmanın, İsrail ordusunun saldırılara karşı ne gibi sürprizler hazırladığını bilmediğini söyledi.Birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını belirten Gallant, "Ortadoğu'nun neresinde olursa olsun, İsrail topraklarına saldıranlara karşı, kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz” diye konuştu.Gallant, konuşmasının devamında, "İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir" ifadesini kullandı.İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.Ne olmuştu?1 Nisan akşamı İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/iranin-israile-buyuk-bir-fuze-saldirisi-kacinilmaz-1082664320.html

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