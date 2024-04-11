https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/iranin-israile-buyuk-bir-fuze-saldirisi-kacinilmaz-1082664320.html

‘İran’ın İsrail’e büyük bir füze saldırısı kaçınılmaz’

‘İran’ın İsrail’e büyük bir füze saldırısı kaçınılmaz’

Sputnik Türkiye

Bloomberg haber ajansı, İran veya müttefiklerinin önümüzdeki günler içinde hassas füzeler kullanarak İsrail’e büyük füze saldırısı düzenleyebileceğini... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T09:36+0300

2024-04-11T09:36+0300

2024-04-11T09:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

iran

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filistin

israil-filistin

filistin sorunu

gazze

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ortadoğu

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Bloomberg, ABD ve İsrail’in istihbarat bilgilerine aşina kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD ve müttefiklerinin, İran veya adına hareket eden oluşumların, İsrail’in askeri ve hükümet hedeflerine yönelik büyük füze saldırısı düzenlemesinin kaçınılmaz olduğuna inandığını bildirdi.Haberde, “ABD ve müttefikleri, İran'ın veya vekillerinin İsrail'deki askeri ve hükümet hedeflerine yönelik büyük füze veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarının kaçınılmaz olduğuna inanıyor” ifadesi kullandı.Kaynakların sözlerine göre, hassas füzelerinin kullanma ihtimalinin yüksek olduğu potansiyel saldırılar önümüzdeki günlerde meydana gelebilir.Adı açıklanmayan bir kaynak, ABD ve İsrail istihbarat değerlendirmelerine işaret ederek, “Bu artık olup olmayacağı meselesi değil, ne zaman olacağı meselesidir” dedi.Kaynaklar, Batı ülkelere, saldırıda yalnızca İsrail hükümet ve askeri tesislerin hedef alınacağı, sivillerin hedef olmadığı yönünde bilgi verildiğini iddia etti. İsrail’in de Refah'a kara harekatı başlatmadan önce böyle bir saldırı beklediğini bildirdiği aktarıldı.Batı’nın elindeki istihbaratın, saldırının Hizbullah’ın bulunduğu Lübnan’dan gelmeyebileceğini gösterdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gallant-israile-saldiran-kim-olursa-olsun-cok-etkili-ve-cok-guclu-bir-karsilik-alacak-1082645253.html

israil

iran

abd

filistin

gazze

gazze şeridi

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