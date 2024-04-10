https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/israil-kendi-topraklarindan-saldirmasi-halinde-irani-vuracagiz-1082642333.html
İsrail: Kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı vuracağız
İsrail: Kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı vuracağız
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabı X' üzerinden yayımladığı mesajda İran'ın İsrail'e kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı doğrudan... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T15:18+0300
2024-04-10T15:18+0300
2024-04-10T15:18+0300
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yaptığı paylaşımda, İran'ın kendi topraklarında İsrail'e saldırması halinde İran'ı doğrudan vuracaklarını dile getirdi.Katz paylaşımında, "İran'ın kendi topraklarından saldırmasını halinde İsrail karşılık vererek İran'a saldıracak" dedi.Dışişleri Bakanı Katz söz konusu paylaşımı hem İbranice hem de Farsça olarak yaptı. Katz her iki paylaşımda da İran dini lideri Hamaney'in resmi X hesabını gönderisine etiketledi.Hamaney, elçilik binasını bombalayan İsrail'in 'İran topraklarına saldırdığını' ve saldırının diplomatik binaların dokunulmazlığını öngören uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-dini-lideri-hamaney-siyonist-rejimi-pisman-edecegiz-1082388492.html
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israil, yisrael katz, israel katz, iran, ayetullah ali hamaney
israil, yisrael katz, israel katz, iran, ayetullah ali hamaney
İsrail: Kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı vuracağız
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabı X' üzerinden yayımladığı mesajda İran'ın İsrail'e kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı doğrudan vuracaklarını dile getirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yaptığı paylaşımda, İran'ın kendi topraklarında İsrail'e saldırması halinde İran'ı doğrudan vuracaklarını dile getirdi.
Katz paylaşımında, "İran'ın kendi topraklarından saldırmasını halinde İsrail karşılık vererek İran'a saldıracak" dedi.
Dışişleri Bakanı Katz söz konusu paylaşımı hem İbranice hem de Farsça olarak yaptı. Katz her iki paylaşımda da İran dini lideri Hamaney'in resmi X hesabını gönderisine etiketledi.
Hamaney, elçilik binasını bombalayan İsrail'in 'İran topraklarına saldırdığını' ve saldırının diplomatik binaların dokunulmazlığını öngören uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını söylemişti.