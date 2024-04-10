https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/israil-kendi-topraklarindan-saldirmasi-halinde-irani-vuracagiz-1082642333.html

İsrail: Kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı vuracağız

İsrail: Kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı vuracağız

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabı X' üzerinden yayımladığı mesajda İran'ın İsrail'e kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı doğrudan... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T15:18+0300

2024-04-10T15:18+0300

2024-04-10T15:18+0300

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yaptığı paylaşımda, İran'ın kendi topraklarında İsrail'e saldırması halinde İran'ı doğrudan vuracaklarını dile getirdi.Katz paylaşımında, "İran'ın kendi topraklarından saldırmasını halinde İsrail karşılık vererek İran'a saldıracak" dedi.Dışişleri Bakanı Katz söz konusu paylaşımı hem İbranice hem de Farsça olarak yaptı. Katz her iki paylaşımda da İran dini lideri Hamaney'in resmi X hesabını gönderisine etiketledi.Hamaney, elçilik binasını bombalayan İsrail'in 'İran topraklarına saldırdığını' ve saldırının diplomatik binaların dokunulmazlığını öngören uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-dini-lideri-hamaney-siyonist-rejimi-pisman-edecegiz-1082388492.html

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israil, yisrael katz, israel katz, iran, ayetullah ali hamaney