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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israil-ve-guney-kibristan-irana-karsi-ortak-tatbikat-1082676044.html
İsrail ve Güney Kıbrıs’tan İran’a karşı’ ortak tatbikat
İsrail ve Güney Kıbrıs’tan İran’a karşı’ ortak tatbikat
Sputnik Türkiye
İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetlerinin, İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T14:34+0300
2024-04-11T14:34+0300
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İsrail ordu radyosunun haberine göre, tatbikat son birkaç gün içinde yapılırken, haberde, "Tatbikat, İran'a yönelik bir saldırı üzerinde çalışmak için tasarlandı" ifadeleri kullanıldı.İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarla meşgul olması nedeniyle 6 ay önce tüm tatbikatları askıya aldığı ancak Tahran'ın tehditleri gölgesinde tatbikatlara yakın zamanda yeniden başladığı kaydedildi.İsrail, İran'ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, 10 Nisan'da X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde İran'ı hedef alacaklarını kaydetmişti.ABD Başkanı Joe Biden da yine 10 Nisan'daki açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e ‘sarsılmaz’ şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletmişti.ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, İran'ın, İsrail'e yönelik saldırı tehditlerini ele almak için bugün İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti.İsrail savaş kabinesinin de Hamas'la ateşkes ve esir takası ile İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle bugün yerel saatle 19.30'da toplanacağı bildirilmişti.
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israil, israil-filistin, güney kıbrıs rum yönetimi, tatbikat, ortak tatbikat, iran, suriye, şam, füze saldırısı, savunma, israil ordusu (idf), abd
israil, israil-filistin, güney kıbrıs rum yönetimi, tatbikat, ortak tatbikat, iran, suriye, şam, füze saldırısı, savunma, israil ordusu (idf), abd

İsrail ve Güney Kıbrıs’tan İran’a karşı’ ortak tatbikat

14:34 11.04.2024
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROUGüney Kıbrıs Rum Yönetimi ABD tatbikat
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ABD tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROU
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İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetlerinin, İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail ordu radyosunun haberine göre, tatbikat son birkaç gün içinde yapılırken, haberde, "Tatbikat, İran'a yönelik bir saldırı üzerinde çalışmak için tasarlandı" ifadeleri kullanıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarla meşgul olması nedeniyle 6 ay önce tüm tatbikatları askıya aldığı ancak Tahran'ın tehditleri gölgesinde tatbikatlara yakın zamanda yeniden başladığı kaydedildi.
İsrail, İran'ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, 10 Nisan'da X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde İran'ı hedef alacaklarını kaydetmişti.
ABD Başkanı Joe Biden da yine 10 Nisan'daki açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e ‘sarsılmaz’ şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletmişti.
ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, İran'ın, İsrail'e yönelik saldırı tehditlerini ele almak için bugün İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti.
İsrail savaş kabinesinin de Hamas'la ateşkes ve esir takası ile İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle bugün yerel saatle 19.30'da toplanacağı bildirilmişti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
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