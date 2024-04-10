https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/icisleri-bakani-yerlikaya-bolucu-teror-orgutune-yonelik-operasyonlarda-15-supheli-yakalandi-1082645373.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T17:18+0300

2024-04-10T17:18+0300

2024-04-10T17:18+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

terör örgütü

operasyon

şüpheli

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla'da bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakıp molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıklarının, terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiklerinin, terör örgütünü övücü slogan attıklarının, örgütün yurt dışındaki eylem ve etkinliklerine katıldıklarının, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunduğunun belirlendiği bilgisini verdi.Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bakan-yerlikaya-4-ildeki-isid-operasyonunu-duyurdu-14-supheli-yakalandi-1082598823.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, terör örgütü, operasyon, şüpheli