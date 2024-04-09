https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bakan-yerlikaya-4-ildeki-isid-operasyonunu-duyurdu-14-supheli-yakalandi-1082598823.html

Bakan Yerlikaya 4 ildeki IŞİD operasyonunu duyurdu: 14 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya 4 ildeki IŞİD operasyonunu duyurdu: 14 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-22' operasyonlarında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalandığını... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T09:04+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da IŞİD'e yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-22" operasyonları gerçekleştirildiğini bildirdi.Operasyonlarda, IŞİD içerisinde faaliyet yürüten Eskişehir'de 5, Yalova'da 6, Gaziantep'te 2, Samsun'da 1 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek️" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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