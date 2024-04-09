https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-buyukelci-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yapilan-saldirilar-nukleer-felakete-yol-acabilir-1082602064.html

Rus Büyükelçi: Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yapılan saldırılar nükleer felakete yol açabilir

Rus Büyükelçi: Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yapılan saldırılar nükleer felakete yol açabilir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna ordusunun saldırılarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ve çevresi için tehdit oluşturduğunu... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T10:13+0300

2024-04-09T10:13+0300

2024-04-09T10:14+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

zaporizhzhya nükleer santrali

zaporojskaya nükleer enerji santrali

nükleer santral

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un kaleme aldığı yazılı açıklamada, “Nükleer terör bile Rusya Federasyonu’nu hedef alıyorsa Washington’da iyilik olarak algılanıyor. Zelenskiy’in suç rejiminin teşvik edilmesi, bıçak sırtında olmaya benzer. Kiev’in sorumsuzluk dolu saldırıları radyasyon felaketi tehdidini oluşturuyor. Bu tür eylemler küresel güvenliği bozuyor” ifadesine yer verildi.“Kiev’deki iflas eden dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için her türlü şova başvurmaya hazır” diyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi, İHA saldırısının ardından Zaporojye NGS’nin nükleer bir kazaya “oldukça yakın” olduğunu dile getirmişti. Bölgede olup bitenleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de tartışacağına dikkat çeken Grossi, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “orta vadeli plan ve gelecekte santralde neler olabileceği” konularını görüştüğünü de sözlerine ekledi.Zaporojye NGS basın dairesi, pazar günü bir İHA’nın santralin 6 No.lu güç ünitesinin çatısına düştüğünü bildirmişti. Kritik hasarın oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada daha önce bir İHA’nın yemekhanenin bulunduğu alana, diğer bir aracın ise kargo limanındaki bölgeye isabet ettiği ifade edilmişti.Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bm-genel-sekreteri-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-ile-ilgili-endiselerini-dile-getirdi-1082593666.html

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