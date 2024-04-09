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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-buyukelci-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yapilan-saldirilar-nukleer-felakete-yol-acabilir-1082602064.html
Rus Büyükelçi: Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yapılan saldırılar nükleer felakete yol açabilir
Rus Büyükelçi: Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yapılan saldırılar nükleer felakete yol açabilir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna ordusunun saldırılarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ve çevresi için tehdit oluşturduğunu... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un kaleme aldığı yazılı açıklamada, “Nükleer terör bile Rusya Federasyonu’nu hedef alıyorsa Washington’da iyilik olarak algılanıyor. Zelenskiy’in suç rejiminin teşvik edilmesi, bıçak sırtında olmaya benzer. Kiev’in sorumsuzluk dolu saldırıları radyasyon felaketi tehdidini oluşturuyor. Bu tür eylemler küresel güvenliği bozuyor” ifadesine yer verildi.“Kiev’deki iflas eden dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için her türlü şova başvurmaya hazır” diyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi, İHA saldırısının ardından Zaporojye NGS’nin nükleer bir kazaya “oldukça yakın” olduğunu dile getirmişti. Bölgede olup bitenleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de tartışacağına dikkat çeken Grossi, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “orta vadeli plan ve gelecekte santralde neler olabileceği” konularını görüştüğünü de sözlerine ekledi.Zaporojye NGS basın dairesi, pazar günü bir İHA’nın santralin 6 No.lu güç ünitesinin çatısına düştüğünü bildirmişti. Kritik hasarın oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada daha önce bir İHA’nın yemekhanenin bulunduğu alana, diğer bir aracın ise kargo limanındaki bölgeye isabet ettiği ifade edilmişti.Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bm-genel-sekreteri-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-ile-ilgili-endiselerini-dile-getirdi-1082593666.html
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rusya, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, nükleer santral, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, abd, anatoliy antonov, washington post, rusya'nın washington büyükelçiliği
rusya, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, nükleer santral, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, abd, anatoliy antonov, washington post, rusya'nın washington büyükelçiliği

Rus Büyükelçi: Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yapılan saldırılar nükleer felakete yol açabilir

10:13 09.04.2024 (güncellendi: 10:14 09.04.2024)
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna ordusunun saldırılarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ve çevresi için tehdit oluşturduğunu, ancak ABD’nin nükleer terörü ‘Rusya’yı hedef alıyorsa’ iyilik olarak gördüğünü belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un kaleme aldığı yazılı açıklamada, “Nükleer terör bile Rusya Federasyonu’nu hedef alıyorsa Washington’da iyilik olarak algılanıyor. Zelenskiy’in suç rejiminin teşvik edilmesi, bıçak sırtında olmaya benzer. Kiev’in sorumsuzluk dolu saldırıları radyasyon felaketi tehdidini oluşturuyor. Bu tür eylemler küresel güvenliği bozuyor” ifadesine yer verildi.
Kiev’deki iflas eden dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için her türlü şova başvurmaya hazır” diyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:

ABD idaresi, Kiev’e silah ve teçhizat vererek bu tür pervasız eylemlerini teşvik mi ediyor? ABD’li politikacılar, mali kaynaklarının aslında neye zarar vererek kullanılacağını anlamıyor mu? Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma amacını güden Ukrayna Projesi başarısız oldu. Can çekişen Zelenskiy’in radyasyon felaket oluşturmasına fırsat verilmemeli.

Daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi, İHA saldırısının ardından Zaporojye NGS’nin nükleer bir kazayaoldukça yakın” olduğunu dile getirmişti.
Bölgede olup bitenleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de tartışacağına dikkat çeken Grossi, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “orta vadeli plan ve gelecekte santralde neler olabileceği” konularını görüştüğünü de sözlerine ekledi.
Zaporojye NGS basın dairesi, pazar günü bir İHA’nın santralin 6 No.lu güç ünitesinin çatısına düştüğünü bildirmişti. Kritik hasarın oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada daha önce bir İHA’nın yemekhanenin bulunduğu alana, diğer bir aracın ise kargo limanındaki bölgeye isabet ettiği ifade edilmişti.
Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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