https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/iaea-genel-muduru-grossi-zaporojye-ngsnin-nukleer-bir-kazaya-oldukca-yakin-oldugunu-itiraf-etti-1082591669.html

IAEA Genel Müdürü Grossi, Zaporojye NGS’nin nükleer bir kazaya ‘oldukça yakın’ olduğunu itiraf etti

IAEA Genel Müdürü Grossi, Zaporojye NGS’nin nükleer bir kazaya ‘oldukça yakın’ olduğunu itiraf etti

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi’nin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) pazar günkü İHA’lı saldırının ardından... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T21:03+0300

2024-04-08T21:03+0300

2024-04-08T21:04+0300

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

dünya

rafael grossi

zaporojye

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Bloomberg’in haberine göre Grossi, Zaporojye NGS’nin Pazar günü insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırının ardından nükleer bir kazaya ‘oldukça yakın’ olduğunu kabul ederek, bu senaryonun uydurma olmadığını ifade etti.Habere göre Grossi, “Bizim buradaki amacımız nükleer bir kazayı önlemek. Bu tür durumların yaşandığı her defasında kendimizi böyle bir kazaya yakın buluyoruz, dolayısıyla bu yapay veya uydurma bir senaryo değil” diye konuştu.Olup bitenleri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde de tartışacağına dikkat çeken Grossi ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘orta vadeli plan ve gelecekte santralde neler olabileceği’ konularını görüştüğünü de sözlerine ekledi.Zaporojye NGS basın dairesi, pazar günü bir insansız hava aracının (İHA) santralin 6 No.lu güç ünitesinin çatısına düştüğünü bildirmişti. Kritik hasarın oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada daha önce bir İHA’nın yemekhanenin bulunduğu alana, diğer bir aracın ise kargo limanındaki bölgeye isabet ettiği ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240120/uaea-zaporojye-ngs-cevresinde-bir-kez-daha-mayin-bulundu-1079841127.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi, zaporojye