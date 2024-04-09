https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bm-genel-sekreteri-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-ile-ilgili-endiselerini-dile-getirdi-1082593666.html

BM'den açıklama: Guterres, Grossi’nin Zaporojye ile ilgili dile getirdiği endişeleri paylaşıyor

BM'den açıklama: Guterres, Grossi’nin Zaporojye ile ilgili dile getirdiği endişeleri paylaşıyor

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik saldırılar ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA)... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T00:14+0300

2024-04-09T00:14+0300

2024-04-09T01:09+0300

dünya

zaporojye

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

stephane dujarric

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Antonio Guterres’in, Zaporojye NGS’ne yönelik saldırılar ile ilgili UAEA’nın endişelerini paylaştığı ifade edildi.Dujarric, “BM Genel Sekreteri, IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi’nin Zaporojye NGS sahasına yapılan İHA’lı saldırılar ile ilgili dile getirdiği endişeleri paylaşıyor” diye konuştu.Daha önce Bloomberg ajansı, Zaporojye NGS’nin pazar günkü İHA’lı saldırının ardından nükleer bir kazaya ‘oldukça yakın’ olduğunu belirten IAEA Genel Müdürü Grossi’nin açıklamasını yayınlamıştı. Habere göre Grossi, olup bitenleri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde de tartışacağına dikkat çekerek, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘orta vadeli plan ve gelecekte santralde neler olabileceği’ konularını görüştüğünü de sözlerine eklemişti.Zaporojye NGS basın dairesi, pazar günü bir insansız hava aracının (İHA) santralin 6 No.lu güç ünitesinin çatısına düştüğünü bildirmişti. Kritik hasarın oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada daha önce bir İHA’nın yemekhanenin bulunduğu alana, diğer bir aracın ise kargo limanındaki bölgeye isabet ettiği ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/iaea-genel-muduru-grossi-zaporojye-ngsnin-nukleer-bir-kazaya-oldukca-yakin-oldugunu-itiraf-etti-1082591669.html

zaporojye

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zaporojye, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, stephane dujarric