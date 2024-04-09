https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/poltava-sehrinde-ukraynali-askerlerin-bulundugu-karargah-vuruldu-1082610432.html

‘Poltava şehrinde Ukraynalı askerlerin bulunduğu karargah vuruldu’

‘Poltava şehrinde Ukraynalı askerlerin bulunduğu karargah vuruldu’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı harekatının koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Poltava şehrinin merkezinde Ukraynalı... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T17:30+0300

2024-04-09T17:30+0300

2024-04-09T17:30+0300

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Sputnik’e konuşan Lebedev, “Gece Poltava’da üç patlama oldu. Şehrin merkezinde, Ukrayna ordusu askerlerinin yerleştiği bir yatakhane yerle bir edildi. Merkezde çok büyük gürültü oldu” ifadesini kullandı.Yurttaki yatakhanede askerlerin bulunduğunu, olaydan hemen sonra hastanedeki doluluk oranının doğruladığını kaydeden koordinatör, “Geçenlerde ameliyat olan sivil hastaların yakınlarına telefon ettik. Onlar, sivil hastaların lobiye aktarıldığını, çünkü yatakların askerlere lazım olduğunu anlattılar” dedi.Poltava bölgesinin güneydoğusundaki Kremençug şehrinin demiryolu garına da isabet olduğunu bildiren Lebedev, ambulansların olay yerine gitmekte acele etmediğini belirterek, “Çünkü Banderalıların yeni trendini biliyorlar. Kurtarma ekipleri gelir gelmez o yere bir bomba daha atıyorlar” diye ekledi.Rus ordusunun Dnepropetrovsk bölgesindeki Dneprodzerjinsk (Kamensk) şehrinin enerji sistemini de hedef aldığını, saldırıdan sonra şehirde elektrik sorunu yaşandığı aktarıldı.Odessa bölgesinin İlyiçevsk şehrinin liman bölgesinde büyük patlamanın meydana geldiğini anlatan koordinatör, Rus ordusunun bir askeri depoyu vurduğu tahmininde bulundu.Sumi bölgesinin Yesman şehrinde Ukrayna ordusunun bir komuta merkezinin ve rotasyona çıkmaya hazırlanan askerlerin vurulduğunu söyleyen Lebedev, Krasnopolye şehrinde de bir askeri teçhizatın yok edildiğini belirterek, “Bu bilgiyi kontrol edeceğiz, muhtemelen bir çoklu roketatar vuruldu” dedi.

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