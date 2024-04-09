https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ozel-gazze-basta-olmak-uzere-islam-cografyasindaki-mezalimin-son-bulmasini-temenni-ediyorum-1082618903.html
Özel: Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum
Özel: Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T17:47+0300
2024-04-09T17:47+0300
2024-04-09T17:47+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
ramazan bayramı
mesaj
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı mesajda, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.'Krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız'CHP Genel Başkanı Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:'İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum'"Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek üzere sosyal politikalar öneriyoruz, önereceğiz" diyen Özel, "Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı’nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" cümleleriyle bayram mesajını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abb-baskani-yavastan-bayram-mesaji-toplu-tasima-araclari-bayram-suresince-ucretsiz-1082612552.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ramazan bayramı, mesaj, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ekonomik kriz
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ramazan bayramı, mesaj, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ekonomik kriz
Özel: Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı mesajda, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
'Krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız'
CHP Genel Başkanı Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Oruç ibadetinin ayı olan ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı’ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye’nin kapılarını araladı. Ülkemiz, Ramazan Bayramı’na büyük bir ekonomik krizin tam ortasında, derin bir yoksulluğun içinde giriyor. Ramazan Bayramı’nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve parlamentoda grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız.
'İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum'
"Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek üzere sosyal politikalar öneriyoruz, önereceğiz" diyen Özel, "Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı’nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" cümleleriyle bayram mesajını tamamladı.