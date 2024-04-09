https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ozel-gazze-basta-olmak-uzere-islam-cografyasindaki-mezalimin-son-bulmasini-temenni-ediyorum-1082618903.html

Özel: Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum

Özel: Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T17:47+0300

2024-04-09T17:47+0300

2024-04-09T17:47+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ramazan bayramı

mesaj

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı mesajda, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.'Krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız'CHP Genel Başkanı Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:'İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum'"Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek üzere sosyal politikalar öneriyoruz, önereceğiz" diyen Özel, "Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı’nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" cümleleriyle bayram mesajını tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abb-baskani-yavastan-bayram-mesaji-toplu-tasima-araclari-bayram-suresince-ucretsiz-1082612552.html

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