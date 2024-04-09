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ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'
ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T14:51+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yavaş, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Belediyenin şehrin ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiğini belirten Yavaş, mesajında şunları kaydetti:Yavaş, yola çıkacak vatandaşları da uykularını almaları, emniyet kemeri kullanmaları ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmeleri konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogandan-bayram-mesaji-enflasyon-ve-hayat-pahaliligi-sorununu-cozecegiz-1082604298.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ramazan bayramı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ramazan bayramı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım

ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'

14:51 09.04.2024 (güncellendi: 14:53 09.04.2024)
© AA / Osmancan GürdoğanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam edeceğini belirterek EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yavaş, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Belediyenin şehrin ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiğini belirten Yavaş, mesajında şunları kaydetti:
ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hemşehrilerimiz her türlü taleplerini 'Başkent 153' çağrı merkezimiz üzerinden iletebilecek.
Yavaş, yola çıkacak vatandaşları da uykularını almaları, emniyet kemeri kullanmaları ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmeleri konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz'
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