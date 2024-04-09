https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abb-baskani-yavastan-bayram-mesaji-toplu-tasima-araclari-bayram-suresince-ucretsiz-1082612552.html

ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'

ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T14:51+0300

2024-04-09T14:51+0300

2024-04-09T14:53+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

ramazan bayramı

ücretsiz

ücretsiz ulaşım

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yavaş, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Belediyenin şehrin ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiğini belirten Yavaş, mesajında şunları kaydetti:Yavaş, yola çıkacak vatandaşları da uykularını almaları, emniyet kemeri kullanmaları ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmeleri konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogandan-bayram-mesaji-enflasyon-ve-hayat-pahaliligi-sorununu-cozecegiz-1082604298.html

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ramazan bayramı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım