https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abb-baskani-yavastan-bayram-mesaji-toplu-tasima-araclari-bayram-suresince-ucretsiz-1082612552.html
ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'
ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T14:51+0300
2024-04-09T14:51+0300
2024-04-09T14:53+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
ramazan bayramı
ücretsiz
ücretsiz ulaşım
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yavaş, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Belediyenin şehrin ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiğini belirten Yavaş, mesajında şunları kaydetti:Yavaş, yola çıkacak vatandaşları da uykularını almaları, emniyet kemeri kullanmaları ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmeleri konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogandan-bayram-mesaji-enflasyon-ve-hayat-pahaliligi-sorununu-cozecegiz-1082604298.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ramazan bayramı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ramazan bayramı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
ABB Başkanı Yavaş'tan bayram mesajı: 'Toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz'
14:51 09.04.2024 (güncellendi: 14:53 09.04.2024)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam edeceğini belirterek EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yavaş, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Belediyenin şehrin ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiğini belirten Yavaş, mesajında şunları kaydetti:
ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hemşehrilerimiz her türlü taleplerini 'Başkent 153' çağrı merkezimiz üzerinden iletebilecek.
Yavaş, yola çıkacak vatandaşları da uykularını almaları, emniyet kemeri kullanmaları ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmeleri konusunda uyardı.