https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/karadenizde-ukrayna-ordusunun-neptun-fuzesi-engellendi-1082602663.html

Karadeniz'de Ukrayna ordusunun Neptun füzesi engellendi

Karadeniz'de Ukrayna ordusunun Neptun füzesi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna’nın Neptun gemisavar seyir füzesinin engellendiğini bildirirken, Belgorod ve Voronej bölgelerinde de toplam 4... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T10:32+0300

2024-04-09T10:32+0300

2024-04-09T10:32+0300

ukrayna krizi

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füze saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejiminin Karadeniz sularında Neptun gemisavar seyir füzesi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş olup, aynı zamanda görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Belgorod ve ikisi Voronej bölgesinde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sını imha etti” ifadesine yer verildi.Neptun füze sisteminden fırlatılan 870 kilo ağırlığındaki R-360 füzesi 150 kilo ağırlığında başlık taşıyabiliyor. Menzili 280 kilometre ve hızı yaklaşık 900 km/h olan füze deniz yüzeyine 3 il3 10 metre yükseklikte uçuyor. Neptun sistemi üzerinden aynı anda 10 füze fırlatabiliyor.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA saldırıları düzenlerken, Rus hava savunma güçleri düşmanın araçlarını başarıyla engelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesini-bombalayan-vampire-cok-namlulu-roketatari-imha-edildi-1082565550.html

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