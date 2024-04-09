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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/karadenizde-ukrayna-ordusunun-neptun-fuzesi-engellendi-1082602663.html
Karadeniz'de Ukrayna ordusunun Neptun füzesi engellendi
Karadeniz'de Ukrayna ordusunun Neptun füzesi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna’nın Neptun gemisavar seyir füzesinin engellendiğini bildirirken, Belgorod ve Voronej bölgelerinde de toplam 4... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T10:32+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejiminin Karadeniz sularında Neptun gemisavar seyir füzesi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş olup, aynı zamanda görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Belgorod ve ikisi Voronej bölgesinde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sını imha etti” ifadesine yer verildi.Neptun füze sisteminden fırlatılan 870 kilo ağırlığındaki R-360 füzesi 150 kilo ağırlığında başlık taşıyabiliyor. Menzili 280 kilometre ve hızı yaklaşık 900 km/h olan füze deniz yüzeyine 3 il3 10 metre yükseklikte uçuyor. Neptun sistemi üzerinden aynı anda 10 füze fırlatabiliyor.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA saldırıları düzenlerken, Rus hava savunma güçleri düşmanın araçlarını başarıyla engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesini-bombalayan-vampire-cok-namlulu-roketatari-imha-edildi-1082565550.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, karadeniz, rusya karadeniz filosu, füze, füze saldırısı, insansız hava aracı (iha), rus ordusu
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Karadeniz'de Ukrayna ordusunun Neptun füzesi engellendi

10:32 09.04.2024
© Sputnik / Rus donanması basın servisi/Andrey LuzikAK-130 donanma topu
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© Sputnik / Rus donanması basın servisi/Andrey Luzik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna’nın Neptun gemisavar seyir füzesinin engellendiğini bildirirken, Belgorod ve Voronej bölgelerinde de toplam 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejiminin Karadeniz sularında Neptun gemisavar seyir füzesi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş olup, aynı zamanda görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Belgorod ve ikisi Voronej bölgesinde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Neptun füze sisteminden fırlatılan 870 kilo ağırlığındaki R-360 füzesi 150 kilo ağırlığında başlık taşıyabiliyor. Menzili 280 kilometre ve hızı yaklaşık 900 km/h olan füze deniz yüzeyine 3 il3 10 metre yükseklikte uçuyor. Neptun sistemi üzerinden aynı anda 10 füze fırlatabiliyor.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA saldırıları düzenlerken, Rus hava savunma güçleri düşmanın araçlarını başarıyla engelliyor.
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