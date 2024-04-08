https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesini-bombalayan-vampire-cok-namlulu-roketatari-imha-edildi-1082565550.html
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesini bombalayan Vampire çok namlulu roketatarı imha edildi
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesini bombalayan Vampire çok namlulu roketatarı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus Çok Namlulu Roketatar (Grad) birliklerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında kullandığı Çek yapımı Vampire çok namlulu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:01+0300
2024-04-08T10:01+0300
2024-04-08T10:01+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet Sınır Muhafaza Grubu’na bağlı Grad çoklu roketatar ekibi, birkaç gündür Belgorod bölgesindeki yerleşim birimlerini bombalayan düşmanın Vampire çoklu roketatarını mühimmatla birlikte imha etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusuna ait Vampire çoklu roketatarın Grad roketiyle vurduğu anın görüntülerini paylaşan Bakanlık, düşman teçhizatının bataklık bir yerde, Rus ekibin atış menzilinde tespit edildiğini kaydetti.Rusya Devlet Sınır Muhafaza Grubu’na bağlı topçu ekipleri aralıksız olarak Belgorod bölgesiyle sınırdaki Ukrayna bölgelerindeki askeri hedefleri, mevzileri, tahkimatı, askeri teçhizatı, askeri personeli ve mühimmat depolarını vurmaya devam ediyor.Daha önce Harkov bölgesinde Vampire roketlerinin bulunduğu deponun ve Fransız-İtalyan ortak yapımı iki adet SAMP-T hava ve füze savunma sisteminin vurulduğu bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukraynanin-10-adet-vampirei-imha-edildi-1082522339.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, çok namlulu roketatar, grad, grad füzesi, çekya, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, çok namlulu roketatar, grad, grad füzesi, çekya, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, terör saldırısı
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesini bombalayan Vampire çok namlulu roketatarı imha edildi
Rus Çok Namlulu Roketatar (Grad) birliklerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında kullandığı Çek yapımı Vampire çok namlulu roketatarını imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet Sınır Muhafaza Grubu’na bağlı Grad çoklu roketatar ekibi, birkaç gündür Belgorod bölgesindeki yerleşim birimlerini bombalayan düşmanın Vampire çoklu roketatarını mühimmatla birlikte imha etti” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusuna ait Vampire çoklu roketatarın Grad roketiyle vurduğu anın görüntülerini paylaşan Bakanlık, düşman teçhizatının bataklık bir yerde, Rus ekibin atış menzilinde tespit edildiğini kaydetti.
Rusya Devlet Sınır Muhafaza Grubu’na bağlı topçu ekipleri aralıksız olarak Belgorod bölgesiyle sınırdaki Ukrayna bölgelerindeki askeri hedefleri, mevzileri, tahkimatı, askeri teçhizatı, askeri personeli ve mühimmat depolarını vurmaya devam ediyor.
Daha önce Harkov bölgesinde Vampire roketlerinin bulunduğu deponun ve Fransız-İtalyan ortak yapımı iki adet SAMP-T hava ve füze savunma sisteminin vurulduğu bildirilmişti.