https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesini-bombalayan-vampire-cok-namlulu-roketatari-imha-edildi-1082565550.html

Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesini bombalayan Vampire çok namlulu roketatarı imha edildi

Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesini bombalayan Vampire çok namlulu roketatarı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus Çok Namlulu Roketatar (Grad) birliklerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında kullandığı Çek yapımı Vampire çok namlulu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T10:01+0300

2024-04-08T10:01+0300

2024-04-08T10:01+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet Sınır Muhafaza Grubu’na bağlı Grad çoklu roketatar ekibi, birkaç gündür Belgorod bölgesindeki yerleşim birimlerini bombalayan düşmanın Vampire çoklu roketatarını mühimmatla birlikte imha etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusuna ait Vampire çoklu roketatarın Grad roketiyle vurduğu anın görüntülerini paylaşan Bakanlık, düşman teçhizatının bataklık bir yerde, Rus ekibin atış menzilinde tespit edildiğini kaydetti.Rusya Devlet Sınır Muhafaza Grubu’na bağlı topçu ekipleri aralıksız olarak Belgorod bölgesiyle sınırdaki Ukrayna bölgelerindeki askeri hedefleri, mevzileri, tahkimatı, askeri teçhizatı, askeri personeli ve mühimmat depolarını vurmaya devam ediyor.Daha önce Harkov bölgesinde Vampire roketlerinin bulunduğu deponun ve Fransız-İtalyan ortak yapımı iki adet SAMP-T hava ve füze savunma sisteminin vurulduğu bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukraynanin-10-adet-vampirei-imha-edildi-1082522339.html

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