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Crocus soruşturması genişliyor: ABD ve NATO yetkililerine dava açıldı
Crocus soruşturması genişliyor: ABD ve NATO yetkililerine dava açıldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada her gün... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T16:44+0300
2024-04-09T16:44+0300
dünya
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rusya soruşturma komitesi
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Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus’ta meydana gelen terör saldırısının ardından parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinin terörizmin finanse edilmesine ilişkin başvurusu üzerine ABD ve NATO ülkelerinin yetkililerine karşı ceza davası açtı.Komite’nin Telegram kanalı üzerinden paylaştığı bilgide, “Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Müdürlüğü, Devlet Duması'ndan bir grup milletvekilinin, ABD ve NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri tarafından terör faaliyetlerinin finanse edilmesine ilişkin başvurusu üzerine bir inceleme gerçekleştirmiş olup, sonuçlara göre, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205.1. Maddesinin 'terörizmin finansmanıyla' ilgili 4. fıkrası kapsamında suç işlendiği gerekçesiyle ceza davası başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.Crocus City Hall'deki terör saldırısının azmettiricilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam eden FSB, saldırganların ifadelerini içeren bir video paylaşırken, video, Rus devlet kanalı Perviy tarafından yayınlandı.Soruşturmalar sırasında saldırganlardan biri, “Sayfullo bize, Ukrayna'ya, Kiev’e gitmemizi söyledi. Orada bize 1 milyon ruble vereceklerdi” diye kaydetti.Crocus saldırısını organize etmekle suçlanan bir diğer zanlı da, Ukrayna sınırı geçme konusunda onlara yardım vaat edildiğini söylerken, şu şekilde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/medvedev-abd-ve-avrupali-liderler-crocus-saldirisinin-suc-ortaklari-1082569740.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, dava, uluslararası dava, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, nato, kiev, ab
rusya, rusya soruşturma komitesi, dava, uluslararası dava, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, nato, kiev, ab

Crocus soruşturması genişliyor: ABD ve NATO yetkililerine dava açıldı

16:44 09.04.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковTerör saldırısının gerçekleştiği Crocus City Hall
Terör saldırısının gerçekleştiği Crocus City Hall - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada her gün yeni detaylara ulaşılırken, soruşturmanın coğrafyası da genişliyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus’ta meydana gelen terör saldırısının ardından parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinin terörizmin finanse edilmesine ilişkin başvurusu üzerine ABD ve NATO ülkelerinin yetkililerine karşı ceza davası açtı.
Komite’nin Telegram kanalı üzerinden paylaştığı bilgide, “Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Müdürlüğü, Devlet Duması'ndan bir grup milletvekilinin, ABD ve NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri tarafından terör faaliyetlerinin finanse edilmesine ilişkin başvurusu üzerine bir inceleme gerçekleştirmiş olup, sonuçlara göre, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205.1. Maddesinin 'terörizmin finansmanıyla' ilgili 4. fıkrası kapsamında suç işlendiği gerekçesiyle ceza davası başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.
Crocus City Hall'deki terör saldırısının azmettiricilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam eden FSB, saldırganların ifadelerini içeren bir video paylaşırken, video, Rus devlet kanalı Perviy tarafından yayınlandı.
Soruşturmalar sırasında saldırganlardan biri, “Sayfullo bize, Ukrayna'ya, Kiev’e gitmemizi söyledi. Orada bize 1 milyon ruble vereceklerdi” diye kaydetti.
Crocus saldırısını organize etmekle suçlanan bir diğer zanlı da, Ukrayna sınırı geçme konusunda onlara yardım vaat edildiğini söylerken, şu şekilde konuştu:

Kiev’e doğru gittik. Orada paramızı alacaktık. Her birimize 1 milyon ruble verileceği söylendi. Sayfullo, bize, ‘Telefon et, sonra ne yapacağınızı söyleyeceğim’ dedi. Ukrayna sınırında sınırı geçmemize ve Kiev’e ulaşmamıza yardımcı olacak arkadaşların bizi bekleyeceğini ekledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
DÜNYA
Medvedev: ABD ve Avrupalı liderler Crocus saldırısının suç ortakları
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