Crocus saldırganının telefonunda Ukrayna bayraklı tank ve askerlerin fotoğrafları bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall'deki terör saldırısının azmettiricilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.



Soruşturmada ele geçirilen yeni veriler hakkında Komite'den yapılan açıklamada, "Teröristin telefonunda, yıkılan evlerin önünde Ukrayna bayraklı, kamuflaj üniformalı kişilerin ve bir Ukrayna posta pulunun fotoğrafları bulundu. Bu veriler, işlenen terör eylemi ile özel askeri harekat arasında bir bağlantı olduğunu gösterebilir" dendi.



Komite, saldırganların Crocus City Hall'ü eylemi yöneten koordinatörün talimatıyla seçtiklerini de tespit etti.



"24 Şubat 2022 sabahı, yani özel askeri harekatın başlangıcının yıldönümünde saldırganlardan biri, koordinatörün talimatıyla internette Crocus City Hall'e giden yolların ve salona girişlerin fotoğraflarını bularak ekran görüntülerini koordinatöre gönderdi" diye devam eden Komite, zanlının tüm bunları ifadesinde itiraf ettiğinin altını çizdi.



22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında en az 144 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında şimdiye dek 4'ü saldırıyı doğrudan gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşı olmak üzere 10 zanlı yakalanmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulmuştu.



Bunun yanında Rusya Federal Güvenlik Servisi, 1 Nisan'da Dağıstan Cumhuriyeti'nde 4, Moskova, Yekaterinburg ve Omsk’ta düzenlenen operasyonlarda da 3 kişiyi saldırıyla bağlantıları tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına almıştı.