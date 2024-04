https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/medvedev-abd-ve-avrupali-liderler-crocus-saldirisinin-suc-ortaklari-1082569740.html

Medvedev: ABD ve Avrupalı liderler Crocus saldırısının suç ortakları

Medvedev: ABD ve Avrupalı liderler Crocus saldırısının suç ortakları

Sputnik Türkiye

Crocus City Hall saldırısının gerçek azmettiricilerinin Ukraynalılar olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD, Fransa... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T10:57+0300

2024-04-08T10:57+0300

2024-04-08T10:57+0300

dünya

rusya

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

rusya güvenlik konseyi

dmitriy medvedev

abd

avrupa

ingiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569426_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_188c87d44edb02d5dacad95fa8772415.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X hesabından, Crocus City Hall teröristlerinin eylemden sonra Ukrayna’ya kaçmaları ve orada her birisine 1 milyon ruble verileceği yönünde talimat aldıklarını itiraf ettikleri videoyu değerlendirdi.Medvedev, “Peki, sayın ABD ve Avrupa ülkeleri liderleri! Teröristlerin, onlara Kiev’de her birisi için 1 milyon ruble vaat edildiği ve Rusya-Ukrayna sınırındaki delikten geçmeleri gerektiği açıklamaları sizin için yeterli değil mi? Terör eylemi IŞİD tarafından azmettirildi, değil mi? Gerçek azmettirenler, beslediğiniz Ukraynalı Bandera pislikleridir. Bu suçun ortakları da siz hepiniz, Biden, Macron, Sunak, Scholz ve diğer suç ortakları. Bunu unutmayacağız!” diye yazdı.Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu saldırının azmettiricileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı.Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/rusya-bati-medyasina-crocus-saldirisindaki-olu-sayisini-bildirmeme-talimati-verildi-1082566787.html

rusya

moskova

abd

ingiltere

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, abd, avrupa, ingiltere, fransa, almanya