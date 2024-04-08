https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/medvedev-abd-ve-avrupali-liderler-crocus-saldirisinin-suc-ortaklari-1082569740.html
Medvedev: ABD ve Avrupalı liderler Crocus saldırısının suç ortakları
Medvedev: ABD ve Avrupalı liderler Crocus saldırısının suç ortakları
Sputnik Türkiye
Crocus City Hall saldırısının gerçek azmettiricilerinin Ukraynalılar olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD, Fransa... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:57+0300
2024-04-08T10:57+0300
2024-04-08T10:57+0300
dünya
rusya
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
abd
avrupa
ingiltere
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X hesabından, Crocus City Hall teröristlerinin eylemden sonra Ukrayna’ya kaçmaları ve orada her birisine 1 milyon ruble verileceği yönünde talimat aldıklarını itiraf ettikleri videoyu değerlendirdi.Medvedev, “Peki, sayın ABD ve Avrupa ülkeleri liderleri! Teröristlerin, onlara Kiev’de her birisi için 1 milyon ruble vaat edildiği ve Rusya-Ukrayna sınırındaki delikten geçmeleri gerektiği açıklamaları sizin için yeterli değil mi? Terör eylemi IŞİD tarafından azmettirildi, değil mi? Gerçek azmettirenler, beslediğiniz Ukraynalı Bandera pislikleridir. Bu suçun ortakları da siz hepiniz, Biden, Macron, Sunak, Scholz ve diğer suç ortakları. Bunu unutmayacağız!” diye yazdı.Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu saldırının azmettiricileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı.Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/rusya-bati-medyasina-crocus-saldirisindaki-olu-sayisini-bildirmeme-talimati-verildi-1082566787.html
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, abd, avrupa, ingiltere, fransa, almanya
rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, abd, avrupa, ingiltere, fransa, almanya
Medvedev: ABD ve Avrupalı liderler Crocus saldırısının suç ortakları
Crocus City Hall saldırısının gerçek azmettiricilerinin Ukraynalılar olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin bu suçun ortakları olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X hesabından, Crocus City Hall teröristlerinin eylemden sonra Ukrayna’ya kaçmaları ve orada her birisine 1 milyon ruble verileceği yönünde talimat aldıklarını itiraf ettikleri videoyu değerlendirdi.
Medvedev, “Peki, sayın ABD ve Avrupa ülkeleri liderleri! Teröristlerin, onlara Kiev’de her birisi için 1 milyon ruble vaat edildiği ve Rusya-Ukrayna sınırındaki delikten geçmeleri gerektiği açıklamaları sizin için yeterli değil mi? Terör eylemi IŞİD tarafından azmettirildi, değil mi? Gerçek azmettirenler, beslediğiniz Ukraynalı Bandera pislikleridir. Bu suçun ortakları da siz hepiniz, Biden, Macron, Sunak, Scholz ve diğer suç ortakları. Bunu unutmayacağız!” diye yazdı.
Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu saldırının azmettiricileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı.
Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB),
144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini
söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.