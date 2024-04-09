https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bayramin-ilk-3-gununde-aci-tablo-yaklasik-3-bin-kisi-trafik-kazalarinda-yaralandi-1082604854.html

Bayram tatilinin ilk 3 gününde acı tablo: Yaklaşık 3 bin kişi trafik kazalarında yaralandı

Bayram tatilinin ilk 3 gününde acı tablo: Yaklaşık 3 bin kişi trafik kazalarında yaralandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gün gününde 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin ise yaralandığını bildirdi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T11:14+0300

2024-04-09T11:14+0300

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politika

bayram

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ali yerlikaya

kaza

trafik kazası

içişleri bakanlığı

ölüm

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Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, bayram tatilinden acı tabloyu paylaştı. Yerlikaya 3 günde trafik kazaları nedeniyle 2 bin 912 kişinin yaralandığını ve 19 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. '1838 kazası yaşandı'Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün, 615 trafik kazasının yaşandığını, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.Tatilinin ilk 3 günlük bölümünde toplam 1838 trafik kazası meydana geldiğine, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğine, 2 bin 912 kişinin ise yaralandığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

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