https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogandan-bayram-mesaji-enflasyon-ve-hayat-pahaliligi-sorununu-cozecegiz-1082604298.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda, "Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T11:04+0300

2024-04-09T11:04+0300

2024-04-09T11:22+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için rabbime hamd ediyorum” diye konuştu.'Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz'İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti:'Afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz'Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yapılan konutların teslim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Dış siyasette bu adımları atarken gündemimizin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmiyoruz. Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.'Terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz'Mesajında terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "PKK'sından FETO'suna ve DEAŞ'ına vatanımızın birliğine, insanımızın huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Terör bataklığını kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.'Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz'Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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recep tayyip erdoğan, bayram, bayram tatili, mesaj, sesli mesaj, toplu mesaj, israil, israil-filistin, terör, ekonomi