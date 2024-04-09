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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda, "Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T11:04+0300
2024-04-09T11:22+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için rabbime hamd ediyorum” diye konuştu.'Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz'İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti:'Afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz'Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yapılan konutların teslim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Dış siyasette bu adımları atarken gündemimizin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmiyoruz. Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.'Terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz'Mesajında terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "PKK'sından FETO'suna ve DEAŞ'ına vatanımızın birliğine, insanımızın huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Terör bataklığını kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.'Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz'Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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recep tayyip erdoğan, bayram, bayram tatili, mesaj, sesli mesaj, toplu mesaj, israil, israil-filistin, terör, ekonomi
recep tayyip erdoğan, bayram, bayram tatili, mesaj, sesli mesaj, toplu mesaj, israil, israil-filistin, terör, ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz'

11:04 09.04.2024 (güncellendi: 11:22 09.04.2024)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda, "Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görebileceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için rabbime hamd ediyorum” diye konuştu.

'Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz'

İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti:
"On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i Gazze'nin yanı sıra gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladık, buruk geçirdik. Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bize dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'in saldırıları sonucu 33 bin Filistinli şehit düşerken 75 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz"

'Afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yapılan konutların teslim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Dış siyasette bu adımları atarken gündemimizin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmiyoruz. Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'Terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz'

Mesajında terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "PKK'sından FETO'suna ve DEAŞ'ına vatanımızın birliğine, insanımızın huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Terör bataklığını kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

'Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz'

Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden bayramın manevi iklimini, kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bayram ziyareti veya tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabb'imden Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."
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