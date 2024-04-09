https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/beste-yeni-donem-basliyor-birikimler-nasil-kayipsiz-cekilebilir-1082597209.html

BES'te yeni dönem başlıyor: Birikimler nasıl kayıpsız çekilebilir?

BES'te yeni dönem başlıyor: Birikimler nasıl kayıpsız çekilebilir?

Sputnik Türkiye

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikmiş tutarların belirli durumlarda kısmen çekilmesini sağlayan yeni uygulamanın başvuru şartları belli oldu. 1... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T07:33+0300

2024-04-09T07:33+0300

2024-04-09T07:34+0300

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikmiş tutarların evlenme, konut satın alma ve doğal afet gibi durumlarda yarısının sistemden çıkmadan çekilebilmesine imkan sağlayacak kısmen ödeme uygulaması için başvuru şartları belirlendi.Bireysel emeklilik paramı alabilir miyim?Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak uygulama kapsamında katılımcılar, hesaplarındaki birikmiş tutarın yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecekler.BES para çekme şartları: Bireysel Emeklilikten çıkmadan para çekmek mümkün mü?Uygulamadan faydalanmak isteyen katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine başvuruda bulunacaklar. Birden fazla BES sözleşmesine sahip olanlar ise yalnızca bir başvuru hakkına sahip olacak.Buna göre uygulama kapsamında katılımcılar, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan evlenme, konut satın alma ve doğal afet gibi durumlarda hesaplarındaki tutarın yüzde 50’ye kadar olan kısmını çekebilecek. Verilen bilgiye göre uygulamadan yararlanmak isteyen katılımcı, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine başvuru yapacak. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olan kişiler sadece bir başvuru hakkına sahip olurken, doğal afetler hariç daha önce kısmen ödeme alanlar yeni başvuru için en az 5 yıl bekleyecek. İlk defa kısmen ödeme başvurusu yapacak katılımcıların en az 5 yıl sistemde olması gerekiyor.Genelgede süre şartının yanı sıra katkı payı ödemeleri için kriterler belirlendi. Buna göre, doğal afet hali dışında, daha önce kısmen ödeme alanlar, önceki kısmen ödemeden veya ilk kez bu hakkı kullanacak olanların sözleşme yürürlük tarihinden son başvuru tarihine kadar aylık asgari ücretin en az 5 katı katkı payı ödemiş olması gerekli.Kısmen ödeme başvurusunun sonucu, talebin şirkete ulaşmasından itibaren 3 iş günü içinde katılımcıya bildirilecek.Katılımcılar, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar evlendiğini veya konut satın aldığını gösterir belgelerle de başvuru yapabilecek. Başvurusu onaylanıp ödeme alanlar da ödemeden 2 ay sonrasına kadar ilgili belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü.Hangi belgeler gerekli olacak?Genelgeye göre, konut alımında belge olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulacak. Evlilikte ise e-Devlet sisteminden üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için ise doğal afetin gerçekleşmesi sonrası SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilecek.Kısmen ödemeye ilişkin işlem ve hesaplamalar, başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden yapılacak. Hesabında birden fazla çeşit fon payı olan katılımcının, her fon çeşidinden, kısmen ödeme tutarının toplam birikimine oranı kadar oranda fon payı satım talimatı verilecek.Genelgeye göre kısmen ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenecek.Katılımcı kısmen ödeme tutarını yüzde 50 olarak belirleyebildiği gibi daha az miktarda da isteyebilecek. Konut alımı ve evlilikteki başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılacak ve ödenen tutarın yüzde 30’u devlet katkısı hesabından indirilecek. Katılımcı başvuru sırasında BES’ten 3 yıl ayrılmayacağına dair de taahhütname imzalayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/arabasi-3-yasindan-buyuk-olanlara-uyari-yeni-uygulama-basliyor-1082567760.html

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