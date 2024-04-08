https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bankalar-bugun-acik-mi--1082573913.html
Bankalar bugün açık mı?
Bankalar bugün açık mı?
Sputnik Türkiye
Kamu bankalarında çalışanlar 9 günlük bayram tatili yapacak. Özel bankaların çalışma saatleri ise merak ediliyor. Peki, bankalar bugün açık mı/kapalı mı? 8-9... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T12:30+0300
2024-04-08T12:30+0300
2024-04-08T12:30+0300
türkiye
banka
ramazan bayramı
arife
tatil
resmi tatil
kamu
kamu görevlisi
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Bankaların bugün tatil olup olmadığı, özel işlerini halletmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarının 9 gün tatil yapacak olması nedeniyle özel bankaların çalışma takvimi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.Bankalar bugün açık mı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Ramazan Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu.Buna göre; 8 Nisan 2024 Pazartesi günü özel bankalar hizmet verecek. Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü yarım gün çalışacak. Bankaların tatili arefe gününde öğleden sonra başlayacak.Ramazan Bayramı kaç gün tatil?Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/borsa-pazartesi-ve-sali-acik-mi-1082453190.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/liderlerin-ramazan-bayraminda-nerede-olacak-1082573512.html
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bankalar bugün açık mı? arefe günü (yarın) bankalar çalışıyor mu?,8-9 nisan banka çalışma saatleri,bankalar açık mı,8 nisan bankalar acik mi,borsa açık mı
bankalar bugün açık mı? arefe günü (yarın) bankalar çalışıyor mu?,8-9 nisan banka çalışma saatleri,bankalar açık mı,8 nisan bankalar acik mi,borsa açık mı
Bankalar bugün açık mı?
Kamu bankalarında çalışanlar 9 günlük bayram tatili yapacak. Özel bankaların çalışma saatleri ise merak ediliyor. Peki, bankalar bugün açık mı/kapalı mı? 8-9 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?
Bankaların bugün tatil olup olmadığı, özel işlerini halletmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarının 9 gün tatil yapacak olması nedeniyle özel bankaların çalışma takvimi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Ramazan Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu.
Buna göre; 8 Nisan 2024 Pazartesi günü özel bankalar hizmet verecek. Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü yarım gün çalışacak. Bankaların tatili arefe gününde öğleden sonra başlayacak.
Ramazan Bayramı kaç gün tatil?
Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.