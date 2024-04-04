https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/borsa-pazartesi-ve-sali-acik-mi-1082453190.html

Borsa pazartesi ve salı açık mı?

Borsa pazartesi ve salı açık mı?

Sputnik Türkiye

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. Borsa İstanbul'da hisse ve... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T11:01+0300

2024-04-04T11:01+0300

2024-04-04T11:01+0300

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Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa ne zaman tatile girecek?Borsa pazartesi ve salı açık mı?Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.Takas için son günSatışı gerçekleştirilen hisse ve fonların takas işlemlerinin 15 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleşmesini beklememek için bugün (04/04/2024) eldeki hisse ve fonun satılması gerekiyor.2024 Borsa tatil planı1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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