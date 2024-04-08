https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/liderlerin-ramazan-bayraminda-nerede-olacak-1082573512.html

Liderler Ramazan Bayramı'nda nerede olacak?

Liderler Ramazan Bayramı'nda nerede olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti genel başkanlarının... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T12:10+0300

2024-04-08T12:10+0300

2024-04-08T12:10+0300

politika

bayram

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ramazan bayramı

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ekrem imamoğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramda Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma genel merkezde partililerle bayramlaşmak için buluşacak.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da geçirecek.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı ailesiyle Ankara'da karşılaması bekleniyor.HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramın ilk gününü Ankara'da, sonraki günlerini ise Diyarbakır ve Batman'da geçirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ozgur-ozel-cumhurbaskani-erdogandan-randevu-isteyecek-gorusme-yeri-icin-onerisini-acikladi-1082572143.html

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Sputnik Türkiye

bayram, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ramazan, ramazan bayramı, özgür özel, ekrem imamoğlu