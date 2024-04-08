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Akalın genel başkan adaylığına ilişkin konuştu: Özdağ'ı, Ağıralioğlu'nu muhafaza edebilmeliydik
Akalın genel başkan adaylığına ilişkin konuştu: Özdağ'ı, Ağıralioğlu'nu muhafaza edebilmeliydik
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın genel başkanlığa adaylığına ilişkin konuştu. Akalın, "Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T17:03+0300
2024-04-08T17:03+0300
politika
iyi parti
mehmet tolga akalın
genel başkan
seçim
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ümit özdağ
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın, Genel Kurultay’da genel başkan adayı olacağını açıkladı.Akalın, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığına ilişkin, "Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım." dedi.Akalın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurduğunu anımsattı."Türk milliyetçilerinin ablası Akşener'in kendisinden beklenen tarihi adımı attığını" söyleyen Akalın, "(Akşener) Zaferin yüz tane babasının olduğu ve hezimetin öksüz bırakıldığı Türk siyasetinde, hem de bir mahalli seçimde o hezimeti tek başına göğüsleme erdem, cesaret ve basiretini gösterdi." diye konuştu.Aktif siyasetin içerisinde 32 yıldır bulunduğunu belirten Akalın, şunları kaydetti:Akalın, genel başkanlığa aday olacağını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile yıllardır birlikte hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:Partideki kırılma noktasının ne olduğu sorusuna Akalın, şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/musavat-dervisoglu-kimdir-1082570812.html
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Akalın genel başkan adaylığına ilişkin konuştu: Özdağ'ı, Ağıralioğlu'nu muhafaza edebilmeliydik

17:03 08.04.2024
© İHA / IHAİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© İHA / IHA
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın genel başkanlığa adaylığına ilişkin konuştu. Akalın, "Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın, Genel Kurultay’da genel başkan adayı olacağını açıkladı.
Akalın, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığına ilişkin, "Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım." dedi.
Akalın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurduğunu anımsattı.
"Türk milliyetçilerinin ablası Akşener'in kendisinden beklenen tarihi adımı attığını" söyleyen Akalın, "(Akşener) Zaferin yüz tane babasının olduğu ve hezimetin öksüz bırakıldığı Türk siyasetinde, hem de bir mahalli seçimde o hezimeti tek başına göğüsleme erdem, cesaret ve basiretini gösterdi." diye konuştu.
Aktif siyasetin içerisinde 32 yıldır bulunduğunu belirten Akalın, şunları kaydetti:
"Bugün Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam hareketlerden biri olan, Türk siyasetinde kendini merkeze ikame edebilen iyiler hareketinin siyasi genel başkanlığına ve liderliğine talip oluyorsam sebebi, bu hareketin cesur insanlarını, Türk devletini önümüzdeki dönemde yöneteceğime olan kati inancımdandır."
Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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11:27
Akalın, genel başkanlığa aday olacağını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile yıllardır birlikte hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Her ikisi de çok kıymetli ağabeyim. Benim kişisel arzum, benim liderliğine talip olduğum bir siyasal harekette onları da manevi lider olarak görmekti. Ama adaylık her birinin en doğal hakkı. Başarılar diliyorum. Çok keyifli bir mücadele olacağını, çok keyifli bir kongre yaşayacağımızı ve partimizi ciddi anlamda büyüterek çıkaracağımızı söylüyorum."
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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Koray Aydın kimdir?
11:33
Partideki kırılma noktasının ne olduğu sorusuna Akalın, şu yanıtı verdi:
"Ne yazık ki bizde ana çelik çekirdeği, hikayemizi bilmeyen insanlar oluşturdu. Dolayısıyla tabanımız da Genel Başkan'ımızın her atamasını, her fiilini sorgulamaya başladı. Biz MHP'den iki sebeple ayrıldık. O ana omurgadaki insanlar ana çelik çekirdekten çıkarıldığı anda taban zaman içerisinde şüpheyle baktı. Biz Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım."
Mehmet Tolga Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
POLİTİKA
Mehmet Tolga Akalın kimdir?
17:02
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