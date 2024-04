Akalın genel başkan adaylığına ilişkin konuştu: Özdağ'ı, Ağıralioğlu'nu muhafaza edebilmeliydik

"Ne yazık ki bizde ana çelik çekirdeği, hikayemizi bilmeyen insanlar oluşturdu. Dolayısıyla tabanımız da Genel Başkan'ımızın her atamasını, her fiilini sorgulamaya başladı. Biz MHP'den iki sebeple ayrıldık. O ana omurgadaki insanlar ana çelik çekirdekten çıkarıldığı anda taban zaman içerisinde şüpheyle baktı. Biz Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım."