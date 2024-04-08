https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/akalin-genel-baskan-adayligina-iliskin-konustu-ozdagi-agiralioglunu-muhafaza-edebilmeliydik-1082585779.html

Akalın genel başkan adaylığına ilişkin konuştu: Özdağ'ı, Ağıralioğlu'nu muhafaza edebilmeliydik

Akalın genel başkan adaylığına ilişkin konuştu: Özdağ'ı, Ağıralioğlu'nu muhafaza edebilmeliydik

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın genel başkanlığa adaylığına ilişkin konuştu. Akalın, "Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T17:03+0300

2024-04-08T17:03+0300

2024-04-08T17:03+0300

politika

iyi parti

mehmet tolga akalın

genel başkan

seçim

yavuz ağıralioğlu

ümit özdağ

müsavat dervişoğlu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın, Genel Kurultay’da genel başkan adayı olacağını açıkladı.Akalın, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığına ilişkin, "Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım." dedi.Akalın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurduğunu anımsattı."Türk milliyetçilerinin ablası Akşener'in kendisinden beklenen tarihi adımı attığını" söyleyen Akalın, "(Akşener) Zaferin yüz tane babasının olduğu ve hezimetin öksüz bırakıldığı Türk siyasetinde, hem de bir mahalli seçimde o hezimeti tek başına göğüsleme erdem, cesaret ve basiretini gösterdi." diye konuştu.Aktif siyasetin içerisinde 32 yıldır bulunduğunu belirten Akalın, şunları kaydetti:Akalın, genel başkanlığa aday olacağını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile yıllardır birlikte hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:Partideki kırılma noktasının ne olduğu sorusuna Akalın, şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/musavat-dervisoglu-kimdir-1082570812.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/koray-aydin-kimdir-1082571040.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/mehmet-tolga-akalin-kimdir-1082586575.html

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mehmet tolga akalın kimdir?