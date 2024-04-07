https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macar-uzman-abd-macaristanda-yeni-bir-muhalefet-gucu-olusturmaya-calisiyor-1082538021.html

Macar uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet gücü oluşturmaya çalışıyor

Macar uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet gücü oluşturmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Macar siyaset uzmanı Georg Spötle, ABD’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Başbakan Viktor Orban hükümeti üzerinde baskı kuracak yeni bir muhalefet gücü... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T01:04+0300

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macaristan

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muhalefet

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Macar siyaset uzmanı Georg Spötle, Sputnik’e demecinde ABD’nin Kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Macaristan'da Başbakan Viktor Orban hükümeti üzerinde baskı kurmasına yardımcı olacak yeni bir muhalefet gücü oluşturmaya çalıştığını ve bunun için hükümet karşıtı gösterileri finanse ettiğini söyledi.Spötle açıklamasında şu ifadelere yer verdi:ABD’nin Avrupa Parlamentosu'nda birkaç sandalye almaya çalışacak Magyar ile yeni bir siyasi güç inşa etmek istediklerini vurgulayan Spötle, "Amerika, Macaristan'da kısa değil, uzun vadeli değişikliklerle ilgileniyor. Çok az zamanları var. Şimdi orada başkanlık seçimini Donald Trump kazanacak gibi görünüyor. Ancak o ana kadar Macaristan'da belirli bir Amerikan çıkar çevresine uzun süre hizmet edecek yeni bir muhalefet yaratmak için zamanları olduğunu düşünüyorlar. Macar muhalefet siyasetinde yeni bir yüze ihtiyaçları var, Peter Magyar'ı finanse etmeye çalışacaklar; genç, iyi görünüyor ve birçok kişi sempati duyuyor” dedi.

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