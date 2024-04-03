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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/szijjarto-macaristan-natonun-ukraynaya-askeri-sevkiyat-planina-dahil-olmayacak-1082436229.html
Szijjarto: Macaristan, NATO'nun Ukrayna'ya askeri sevkiyat planına dahil olmayacak
Szijjarto: Macaristan, NATO'nun Ukrayna'ya askeri sevkiyat planına dahil olmayacak
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO'nun, ABD tarafından koordine edilmesi planlanan ‘Ukrayna'ya askeri tedarik’ planlarına dahil olmayacağını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T17:29+0300
2024-04-03T17:29+0300
ukrayna krizi
macaristan
peter szijjarto
nato
nato dışişleri bakanları toplantısı
ukrayna
ukrayna ordusu
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Brüksel'deki NATO karargahında meslektaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda gazetecilere konuşan Szijjarto, “Bugün Macaristan'ın bu plana katılmak istemediğini ve katılmayacağını açıkça belirttik. Macaristan NATO'nun bu koordinasyon rolünün planlanmasında yer almamaktadır. Bu alanda ortaya çıkacak görev ve operasyonlara katılmayacağız. Macaristan'ın silah tedarik etmeme ve bu çatışmaya katılmak üzere asker göndermeme pozisyonunu savunmaya devam edeceğiz” dedi.NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya desteği ‘kurumsallaştırmayı’ tartışıyorNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik dışişleri bakanlarına Ukrayna'ya desteği kurumsallaştırarak sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getirmeyi önereceğini, teklifin temmuzda Washington'da yapılacak zirvede karara bağlanmasını beklediğini söyledi.Toplantının ana gündeminde temmuzda Washington'da yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya desteğin artırılması ve NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması yer alıyor.Stoltenberg, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, "NATO tek bir ciddi taahhüt üzerine kurulmuştur, bu da bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış demektir. Bu temelden yola çıkarak tarihin en güçlü ve başarılı ittifakını kurduk. Geçen 75 yılda NATO'nun açık kapısı demokrasinin Avrupa çapında yayılmasına yardımcı oldu" ifadesini kullandı.Stoltenberg, Ukrayna'daki duruma değinerek, "Ukrayna'nın acil ihtiyaçları var. Destek sağlamadaki herhangi bir gecikmenin savaş alanında sonuçları olacaktır. Bu nedenle desteğimizin dinamiklerini değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.u nedenle bakanların Ukrayna'ya askeri desteği güvenilir ve öngörülebilir hale getirmeyi ele alacaklarını belirten Stoltenberg, "Desteğimizi sürdürmek için çok yıllı bir mali taahhüdü de tartışacağız. Bu toplantı Washington Zirvesi'ne hazırlanırken, bu konularda fikir birliğine varılması için zemin hazırlayacak" değerlendirmesini yaptı.100 milyar dolarlık Ukrayna fonu iddiasıStoltenberg basına yansıyan, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını verdi.Stoltenberg, ABD Kongresinin Ukrayna'ya destek üzerinde bir an önce anlaşmaya varmasını beklediğini vurgulayarak, bunun ABD'nin çıkarına olacağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/natodan-ukrayna-cagrisi-gonullu-degil-zorunlu-yardim-1082425220.html
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macaristan, peter szijjarto, nato, nato dışişleri bakanları toplantısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım
macaristan, peter szijjarto, nato, nato dışişleri bakanları toplantısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım

Szijjarto: Macaristan, NATO'nun Ukrayna'ya askeri sevkiyat planına dahil olmayacak

17:29 03.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDSzijjarto Stoltenberg
Szijjarto Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO'nun, ABD tarafından koordine edilmesi planlanan ‘Ukrayna'ya askeri tedarik’ planlarına dahil olmayacağını bildirdi.
Brüksel'deki NATO karargahında meslektaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda gazetecilere konuşan Szijjarto, “Bugün Macaristan'ın bu plana katılmak istemediğini ve katılmayacağını açıkça belirttik. Macaristan NATO'nun bu koordinasyon rolünün planlanmasında yer almamaktadır. Bu alanda ortaya çıkacak görev ve operasyonlara katılmayacağız. Macaristan'ın silah tedarik etmeme ve bu çatışmaya katılmak üzere asker göndermeme pozisyonunu savunmaya devam edeceğiz” dedi.

NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya desteği ‘kurumsallaştırmayı’ tartışıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik dışişleri bakanlarına Ukrayna'ya desteği kurumsallaştırarak sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getirmeyi önereceğini, teklifin temmuzda Washington'da yapılacak zirvede karara bağlanmasını beklediğini söyledi.
Toplantının ana gündeminde temmuzda Washington'da yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya desteğin artırılması ve NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması yer alıyor.
Stoltenberg, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, "NATO tek bir ciddi taahhüt üzerine kurulmuştur, bu da bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış demektir. Bu temelden yola çıkarak tarihin en güçlü ve başarılı ittifakını kurduk. Geçen 75 yılda NATO'nun açık kapısı demokrasinin Avrupa çapında yayılmasına yardımcı oldu" ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Ukrayna'daki duruma değinerek, "Ukrayna'nın acil ihtiyaçları var. Destek sağlamadaki herhangi bir gecikmenin savaş alanında sonuçları olacaktır. Bu nedenle desteğimizin dinamiklerini değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
u nedenle bakanların Ukrayna'ya askeri desteği güvenilir ve öngörülebilir hale getirmeyi ele alacaklarını belirten Stoltenberg, "Desteğimizi sürdürmek için çok yıllı bir mali taahhüdü de tartışacağız. Bu toplantı Washington Zirvesi'ne hazırlanırken, bu konularda fikir birliğine varılması için zemin hazırlayacak" değerlendirmesini yaptı.

100 milyar dolarlık Ukrayna fonu iddiası

Stoltenberg basına yansıyan, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Teklifin ayrıntılarına girmeyeceğim. Desteği daha sağlam, daha öngörülebilir hale getirmek amacıyla NATO çerçevesinde desteğimizi kurumsallaştırmanın yollarını tartışıyoruz. Bugün ve yarın yapılacak toplantıda nihai karar alınmayacak. Umarız fikir birliğine doğru ilerleyeceğiz ve ardından zirveye kadar bir anlaşmaya varacağız.

Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını verdi.
Stoltenberg, ABD Kongresinin Ukrayna'ya destek üzerinde bir an önce anlaşmaya varmasını beklediğini vurgulayarak, bunun ABD'nin çıkarına olacağının altını çizdi.
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