https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/guney-kore-disisleri-bakani-cho-stoltenberg-ile-kuzey-koreyi-gorustu-1082542633.html

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Stoltenberg ile Kuzey Kore'yi görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Stoltenberg ile Kuzey Kore'yi görüştü

Sputnik Türkiye

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Kuzey Kore ve ikili işbirliği konularını görüştü. Görüşmede Rusya'nın BM'de... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T11:33+0300

2024-04-07T11:33+0300

2024-04-07T11:33+0300

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nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

abd

hint-pasifik

rusya

birleşmiş milletler (bm)

yaptırım

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Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cho ve Stoltenberg 5 Nisan'da Brüksel'de bir araya geldi.Taraflar, Rusya'nın Birlemiş Milletler (BM) Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin uzatılmasını veto etmesini ele aldı.Kuzey Kore'yi denetlemek için yeni mekanizmalar oluşturulması konusunu dost ülkelerle görüştüklerini ifade eden Cho, Rusya'nın vetosunun 'kınanması' için BM Genel Kurulunda toplantı düzenlenmesine yönelik çabalarından bahsederek NATO'ya işbirliği çağrısı yaptı.Stoltenberg de Kuzey Kore ve Rusya arasındaki olası askeri işbirliğine karşı uluslararası toplumun çabalarına duyulan ihtiyaç konusunda hemfikir olduğunu belirterek Kore Yarımadası'nda istikrar için Güney Kore'nin çabalarını desteklediklerini dile getirdi.Taraflar, siber güvenlik ve savunma sektörü alanlarında ikili işbirliği konusunu da ele aldı.Rusya, BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin uzatılmasını veto etmiştiBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılması çağrısında bulunulan ve ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı 28 Mart'ta oylamaya sunulmuştu.Tasarı, 13 'evet' ile 1 'çekimser' oy alırken, daimi üye Rusya'nın 'hayır' oyu kullanması nedeniyle veto edilmişti.Çin ise 'çekimser' oy kullanan ülke olmuştu.BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Aynı yıl, BM'de söz konusu yaptırımların uygulanmasını denetlemek için BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi kurulmuştu. Buna bağlı Uzmanlar Grubu ise gelişmelere ilişkin rapor hazırlıyordu. Uzmanlar Grubu'nun görev süresi her yıl uzatılıyordu.

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güney kore, kuzey kore, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd, hint-pasifik, rusya, birleşmiş milletler (bm), yaptırım