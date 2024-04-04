https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natodan-bir-itiraf-daha-ukraynadaki-savas-nato-icin-gerekli-1082458121.html

NATO’dan bir itiraf daha: Ukrayna'daki savaş NATO için gerekli

NATO’dan bir itiraf daha: Ukrayna'daki savaş NATO için gerekli

Sputnik Türkiye

Rusya'nın herhangi bir üyesine saldırı planladığına dair bir belirti olmadığını resmen duyuran NATO, bu açıklamalarına rağmen Ukrayna’daki çatışmalara daha... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T12:31+0300

2024-04-04T12:31+0300

2024-04-04T12:31+0300

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Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savundu.NATO'nun Ukrayna’ya yaptığı ve yapmayı planladığı yardımlar hakkında konuşan Stoltenberg, “Yaptığımız şey NATO'nun güvenliği için çok gerekli. Ukrayna'yı desteklemek sadaka değil, NATO ülkelerinin kendi güvenliğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.Öte yandan savaş uzadıkça Ukrayna'da yaşanan can kayıplarına değinmekten kaçınan Stoltenberg, Ukrayna'nın silah sevkiyatlarını uzun vadeli zorunlu tedarik şeklinde alması gerektiğini söylerken, demecini, “Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımların yüzde 99'u NATO ülkelerinden geliyor, ancak bunların ittifak ülkeleri arasında öngörülebilir ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor” diye sonlandırdı.Almanya: Ukrayna kendini savunamazsa Rusya, savaşı NATO sınırlarına ilerletme tehdidinde bulunurNATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de gazetecilere konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunamaması durumunda savaşın Avrupa ve NATO sınırlarına doğru ilerleme riski bulunduğunu iddia etti.Baerbock, Ukrayna'ya verilen desteğe devam edilmesinin önemini vurgulayarak, "Ukrayna'ya destek devam etmezse, kendini savunmaya devam edemez. O zaman Rusya bu savaşı Avrupa sınırlarına, bizim NATO sınırlarımıza doğru ilerletme tehdidinde bulunur" dedi.Ukrayna'nın (Avrupa'nın) özgürlüğünü savunmaya devam edememesi durumunda savaşın Berlin'den ve Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'den sekiz saat mesafeye gelme tehdidinin ortaya çıkacağını savunan Baerbock, "Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi arttırmamız, özellikle de NATO'nun 75. yıl dönümünde, sadece bir savunma ittifakı değil, özgürlüğümüzü ve barışımızı güvence altına alan bir ittifak olarak mutlak çıkarımıza olacaktır" diye konuştu.Baerbock, Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü de savunarak, şunları kaydetti:Baerbock, NATO'nun sadece güvenlik ve barış için değil, aynı zamanda demokrasi için de en iyi koruyucu kalkan olduğunu sözlerine ekledi.Yakın zamanda konuşan NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer NATO'nun daha iyi hazırlanması gerektiğini söylerken, saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/lavrov-nato-uyeleri-sopa-ile-ukraynaya-yardim-etmeye-zorlaniyor-1082457190.html

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nato, ukrayna, ukrayna ordusu, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, almanya, abd, rusya, askeri yardım