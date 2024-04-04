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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natodan-bir-itiraf-daha-ukraynadaki-savas-nato-icin-gerekli-1082458121.html
NATO’dan bir itiraf daha: Ukrayna'daki savaş NATO için gerekli
NATO’dan bir itiraf daha: Ukrayna'daki savaş NATO için gerekli
Sputnik Türkiye
Rusya'nın herhangi bir üyesine saldırı planladığına dair bir belirti olmadığını resmen duyuran NATO, bu açıklamalarına rağmen Ukrayna’daki çatışmalara daha... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T12:31+0300
2024-04-04T12:31+0300
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Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savundu.NATO'nun Ukrayna’ya yaptığı ve yapmayı planladığı yardımlar hakkında konuşan Stoltenberg, “Yaptığımız şey NATO'nun güvenliği için çok gerekli. Ukrayna'yı desteklemek sadaka değil, NATO ülkelerinin kendi güvenliğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.Öte yandan savaş uzadıkça Ukrayna'da yaşanan can kayıplarına değinmekten kaçınan Stoltenberg, Ukrayna'nın silah sevkiyatlarını uzun vadeli zorunlu tedarik şeklinde alması gerektiğini söylerken, demecini, “Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımların yüzde 99'u NATO ülkelerinden geliyor, ancak bunların ittifak ülkeleri arasında öngörülebilir ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor” diye sonlandırdı.Almanya: Ukrayna kendini savunamazsa Rusya, savaşı NATO sınırlarına ilerletme tehdidinde bulunurNATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de gazetecilere konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunamaması durumunda savaşın Avrupa ve NATO sınırlarına doğru ilerleme riski bulunduğunu iddia etti.Baerbock, Ukrayna'ya verilen desteğe devam edilmesinin önemini vurgulayarak, "Ukrayna'ya destek devam etmezse, kendini savunmaya devam edemez. O zaman Rusya bu savaşı Avrupa sınırlarına, bizim NATO sınırlarımıza doğru ilerletme tehdidinde bulunur" dedi.Ukrayna'nın (Avrupa'nın) özgürlüğünü savunmaya devam edememesi durumunda savaşın Berlin'den ve Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'den sekiz saat mesafeye gelme tehdidinin ortaya çıkacağını savunan Baerbock, "Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi arttırmamız, özellikle de NATO'nun 75. yıl dönümünde, sadece bir savunma ittifakı değil, özgürlüğümüzü ve barışımızı güvence altına alan bir ittifak olarak mutlak çıkarımıza olacaktır" diye konuştu.Baerbock, Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü de savunarak, şunları kaydetti:Baerbock, NATO'nun sadece güvenlik ve barış için değil, aynı zamanda demokrasi için de en iyi koruyucu kalkan olduğunu sözlerine ekledi.Yakın zamanda konuşan NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer NATO'nun daha iyi hazırlanması gerektiğini söylerken, saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/lavrov-nato-uyeleri-sopa-ile-ukraynaya-yardim-etmeye-zorlaniyor-1082457190.html
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nato, ukrayna, ukrayna ordusu, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, almanya, abd, rusya, askeri yardım

NATO’dan bir itiraf daha: Ukrayna'daki savaş NATO için gerekli

12:31 04.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Rusya'nın herhangi bir üyesine saldırı planladığına dair bir belirti olmadığını resmen duyuran NATO, bu açıklamalarına rağmen Ukrayna’daki çatışmalara daha fazla müdahale olduğunu gizlemezken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ‘son Ukraynalıya kadar savaşa devam’ niteliği taşıyan yeni itiraf geldi.
Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savundu.
NATO'nun Ukrayna’ya yaptığı ve yapmayı planladığı yardımlar hakkında konuşan Stoltenberg, “Yaptığımız şey NATO'nun güvenliği için çok gerekli. Ukrayna'yı desteklemek sadaka değil, NATO ülkelerinin kendi güvenliğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan savaş uzadıkça Ukrayna'da yaşanan can kayıplarına değinmekten kaçınan Stoltenberg, Ukrayna'nın silah sevkiyatlarını uzun vadeli zorunlu tedarik şeklinde alması gerektiğini söylerken, demecini, “Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımların yüzde 99'u NATO ülkelerinden geliyor, ancak bunların ittifak ülkeleri arasında öngörülebilir ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor” diye sonlandırdı.
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN

Almanya: Ukrayna kendini savunamazsa Rusya, savaşı NATO sınırlarına ilerletme tehdidinde bulunur

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de gazetecilere konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunamaması durumunda savaşın Avrupa ve NATO sınırlarına doğru ilerleme riski bulunduğunu iddia etti.
Baerbock, Ukrayna'ya verilen desteğe devam edilmesinin önemini vurgulayarak, "Ukrayna'ya destek devam etmezse, kendini savunmaya devam edemez. O zaman Rusya bu savaşı Avrupa sınırlarına, bizim NATO sınırlarımıza doğru ilerletme tehdidinde bulunur" dedi.
Ukrayna'nın (Avrupa'nın) özgürlüğünü savunmaya devam edememesi durumunda savaşın Berlin'den ve Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'den sekiz saat mesafeye gelme tehdidinin ortaya çıkacağını savunan Baerbock, "Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi arttırmamız, özellikle de NATO'nun 75. yıl dönümünde, sadece bir savunma ittifakı değil, özgürlüğümüzü ve barışımızı güvence altına alan bir ittifak olarak mutlak çıkarımıza olacaktır" diye konuştu.
Baerbock, Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü de savunarak, şunları kaydetti:

Bu durum özellikle Moldova ve Baltık ülkeleri gibi ülkeleri etkiledi. Bu saldırıların geçmişte dezenformasyon ve siber saldırı amacıyla Almanya'ya da yapıldığını görebiliyoruz ve bu nedenle şimdi daha da dikkatli olmalı ve kendimizi çeşitli düzeylerde bu hibrit savaşa karşı korumalıyız. Bu aynı zamanda dezenformasyona ve siber saldırılara karşı korunma anlamına gelir.

Baerbock, NATO'nun sadece güvenlik ve barış için değil, aynı zamanda demokrasi için de en iyi koruyucu kalkan olduğunu sözlerine ekledi.
Yakın zamanda konuşan NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer NATO'nun daha iyi hazırlanması gerektiğini söylerken, saldırı spekülasyonlarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirerek Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
Ukrayna krizi
Lavrov: NATO üyeleri 'sopa' ile Ukrayna'ya yardım etmeye zorlanıyor
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