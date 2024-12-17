Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli

“Rakam konuşmazsak ne konuşacağız? Sunulan raporlar da zaten yeni raporlar değil. Şunlar söylendi; Türkiye büyüdü, şu sektörler başı çekti, bankalar kar etti, ihracatımız arttı, tüccarlar kar etti… bunlar zaten yayınlanan raporlardı, yeni şeyler değil. Ben de söz alıp ‘Ekonomimizin büyümesi çok güzel ancak bundan asgari ücretliye ne kadar pay düşecek?’ Bunu söylemeleri gerekiyor. Bunları vurguladık.”