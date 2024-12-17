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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Sezer Özseven 2025 yılı asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısının ardından Radyo Sputnik’e konuştu. Özseven... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T15:00+0300
2024-12-17T15:00+0300
2024-12-18T14:37+0300
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının bugünkü konuğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Sezer Özseven oldu. Özseven programda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşulduğunu ve kanaatlerini aktardı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapmış, görüşmelerden herhangi bir rakam çıkmamıştı. Üçüncü toplantının ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapılacağı açıklandı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından önce açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, bu hafta asgari ücret zammının belli olacağını belirterek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısında işçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Süreci önümüzdeki hafta neticelendirmeyi umuyoruz” dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Gazeteci Sezer Özseven Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısında konuşulan ayrıntıları paylaştı. Özseven, şunları söyledi:‘Rakam açıklanmaması ücretin yetersiz olacağının göstergesi’‘Toplantıda kurabiye yedik, dağıldık’‘Müzakere yapılmadan asgari ücret belirlenmeye çalışılıyor’‘Rakam açıklanmazsa ne konuşacağız?’
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
15:00 17.12.2024 (güncellendi: 14:37 18.12.2024)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Sezer Özseven 2025 yılı asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısının ardından Radyo Sputnik’e konuştu. Özseven ilk rakamın işveren tarafından gelmesi gerektiğini söyledi ve “Daha önce açıklanan raporlar sunuldu. Rakam konuşmazsak ne konuşacağız? Süreç ‘oldu bitti’ye getirilmeye çalışılıyor” dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapmış, görüşmelerden herhangi bir rakam çıkmamıştı. Üçüncü toplantının ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapılacağı açıklandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından önce açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, bu hafta asgari ücret zammının belli olacağını belirterek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısında işçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Süreci önümüzdeki hafta neticelendirmeyi umuyoruz” dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Gazeteci Sezer Özseven Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısında konuşulan ayrıntıları paylaştı. Özseven, şunları söyledi:
‘Rakam açıklanmaması ücretin yetersiz olacağının göstergesi’
“Biraz ‘oldu bitti’ye getirmeye çalışıyorlar. Demek ki zayıf, halka anlatamayacakları bir rakam açıklayacaklar ki halkın tepki göstermemesi için önden açıklayamıyorlar. Bu da bunun göstergesi. Eğer hükümet bu rakamın doyurucu olacağı konusunda kendine güvenseydi önden açıklardı. Ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ‘Biz işverenin elinden tutmuyoruz. İşveren asgari ücretten fazlasını versin’ demişti. Yani Sayın Yılmaz da asgari ücretin yetersiz olduğunu kabul ediyor ki böyle söylüyor."
‘Toplantıda kurabiye yedik, dağıldık’
“Kurabiye yedik, dağıldık. Masada rakam bekliyorduk ama kurabiyeler, sular, çaylar vardı. İlk toplantı yapıldığında ikinci toplantıda hükümet ve işverenin bir teklifle gelmesi gerektiğini belirtmiştik. Nihayetinde maaşı ödeyecek taraf işveren tarafı. ‘Tek tek zorunlu giderleri sıralayın ve bunlarla geçinebileceğimiz bir teklif yapın’ diye bir önerimiz olmuştu. Ama maalesef ikinci toplantıda bir teklif göremedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK bazı raporlar sundu, o raporlar üzerine kısa değerlendirme yapıldı. Orada da bir teklif beklediğimizi vurguladık ama bir teklif gelmedi.“
‘Müzakere yapılmadan asgari ücret belirlenmeye çalışılıyor’
“Üçüncü toplantıya bir teklif getirildiğinde bu bir müzakere olmuyor. Çünkü önden bir görüşme gibi bir durum olmuyor. O yüzden bu yapılan teklifi ya kabul etmek ya kabul etmemek zorunda kalıyoruz. Üçüncü toplantı son toplantı olacak. Çünkü ay sonu geliyor. Ocak ayına girmeden belirlemek gerekiyor. Dolayısıyla müzakeresiz bir biçimde, sadece tekliflerin ortaya konduğu bir süreç tahmin ediyorum.”
‘Rakam açıklanmazsa ne konuşacağız?’
“Rakam konuşmazsak ne konuşacağız? Sunulan raporlar da zaten yeni raporlar değil. Şunlar söylendi; Türkiye büyüdü, şu sektörler başı çekti, bankalar kar etti, ihracatımız arttı, tüccarlar kar etti… bunlar zaten yayınlanan raporlardı, yeni şeyler değil. Ben de söz alıp ‘Ekonomimizin büyümesi çok güzel ancak bundan asgari ücretliye ne kadar pay düşecek?’ Bunu söylemeleri gerekiyor. Bunları vurguladık.”