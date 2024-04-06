https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/turkiyede-57-ilin-ihracati-yilin-ilk-ceyreginde-artti-en-fazla-artis-corumda-1082521566.html
Türkiye'de 57 ilin ihracatı yılın ilk çeyreğinde arttı: En fazla artış Çorum'da
Türkiye'de 57 ilin ihracatı yılın ilk çeyreğinde arttı: En fazla artış Çorum'da
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği ve 57 ilde ihracatın arttığı... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T09:50+0300
2024-04-06T09:50+0300
2024-04-06T09:50+0300
türkiye
ticaret
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
e-ticaret
çorum
malatya
bakanlık
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103798/52/1037985274_0:91:1748:1074_1920x0_80_0_0_a860b53d83177f045aadd755f6ba963f.jpg
Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, Türkiye ekonomisi son 14 çeyrektir sürekli büyümekte ve bu yılın ilk çeyreğinde ihracat yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar doları aştı.Açıklamada, 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmasıyla birlikte, 57 ilde ihracatın artış gösterdiği vurgulandı. Bu artışların yerel kalkınmaya katkı sağladığına dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde dış ticarette gözlemlenen gelişmelerin, net ihracatın büyümeye olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle çalışmaların devam ettiğini ve ülke genelinde üretim ve istihdam artışı hedeflendiğini ifade edildi. İhracat verilerine göre, İstanbul'da yüzde 23'lük bir azalış gözlemlenirken, Kocaeli ve İzmir gibi illerde ise artışlar yaşandı. Mart ayında Çorum'un en fazla ihracat artışı sağladığı görüldü. Bakanlık sitesinde şu bilgilere yol verildi: Bu yılın başından itibaren yayımlanmaya başlayan 'faaliyet illerine göre ihracat verileri' kapsamında, bazı illerin mart ayında yıllık bazda ihracat gelişmelerine değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/bakan-yerlikayasanta-maria-kilisesine-saldiri-gerceklestiren-48-deasli-gozaltina-alindi--1082520633.html
türkiye
çorum
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103798/52/1037985274_97:0:1652:1166_1920x0_80_0_0_8fdfb2310cab3be10c9e9217888e7bc4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e-ticaret, çorum, malatya, bakanlık, ekonomi
ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e-ticaret, çorum, malatya, bakanlık, ekonomi
Türkiye'de 57 ilin ihracatı yılın ilk çeyreğinde arttı: En fazla artış Çorum'da
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği ve 57 ilde ihracatın arttığı bildirildi.
Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, Türkiye ekonomisi son 14 çeyrektir sürekli büyümekte ve bu yılın ilk çeyreğinde ihracat yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar doları aştı.
Açıklamada, 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmasıyla birlikte, 57 ilde ihracatın artış gösterdiği vurgulandı. Bu artışların yerel kalkınmaya katkı sağladığına dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde dış ticarette gözlemlenen gelişmelerin, net ihracatın büyümeye olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle çalışmaların devam ettiğini ve ülke genelinde üretim ve istihdam artışı hedeflendiğini ifade edildi.
İhracat verilerine göre, İstanbul'da yüzde 23'lük bir azalış gözlemlenirken, Kocaeli ve İzmir gibi illerde ise artışlar yaşandı. Mart ayında Çorum'un en fazla ihracat artışı sağladığı görüldü. Bakanlık sitesinde şu bilgilere yol verildi:
Bu yılın başından itibaren yayımlanmaya başlayan 'faaliyet illerine göre ihracat verileri' kapsamında, bazı illerin mart ayında yıllık bazda ihracat gelişmelerine değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"İstanbul, yüzde 23 azalış ve 4 milyar 410 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, yüzde 5,6 artış ve 3 milyar 40 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,5 azalış ve 2 milyar 255 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 0,3 azalış ve 1 milyar 636 milyon dolar ihracatla dördüncü sırada, Ankara ise yüzde 1 artış ve 1 milyar 25 milyon dolarla beşinci sırada yer buldu. Martta, geçen yılın aynı ayına göre Çorum 187 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan il oldu. Kocaeli 160 milyon dolarla ikinci, Mersin 121 milyon dolarla üçüncü, Yalova 99 milyon dolarla dördüncü, Afyonkarahisar da 49 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı."