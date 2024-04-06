https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/turkiyede-57-ilin-ihracati-yilin-ilk-ceyreginde-artti-en-fazla-artis-corumda-1082521566.html

Türkiye'de 57 ilin ihracatı yılın ilk çeyreğinde arttı: En fazla artış Çorum'da

Türkiye'de 57 ilin ihracatı yılın ilk çeyreğinde arttı: En fazla artış Çorum'da

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği ve 57 ilde ihracatın arttığı... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T09:50+0300

2024-04-06T09:50+0300

2024-04-06T09:50+0300

türkiye

ticaret

ticaret bakanlığı

dış ticaret açığı

e-ticaret

çorum

malatya

bakanlık

ekonomi

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Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, Türkiye ekonomisi son 14 çeyrektir sürekli büyümekte ve bu yılın ilk çeyreğinde ihracat yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar doları aştı.Açıklamada, 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmasıyla birlikte, 57 ilde ihracatın artış gösterdiği vurgulandı. Bu artışların yerel kalkınmaya katkı sağladığına dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde dış ticarette gözlemlenen gelişmelerin, net ihracatın büyümeye olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle çalışmaların devam ettiğini ve ülke genelinde üretim ve istihdam artışı hedeflendiğini ifade edildi. İhracat verilerine göre, İstanbul'da yüzde 23'lük bir azalış gözlemlenirken, Kocaeli ve İzmir gibi illerde ise artışlar yaşandı. Mart ayında Çorum'un en fazla ihracat artışı sağladığı görüldü. Bakanlık sitesinde şu bilgilere yol verildi: Bu yılın başından itibaren yayımlanmaya başlayan 'faaliyet illerine göre ihracat verileri' kapsamında, bazı illerin mart ayında yıllık bazda ihracat gelişmelerine değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/bakan-yerlikayasanta-maria-kilisesine-saldiri-gerceklestiren-48-deasli-gozaltina-alindi--1082520633.html

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ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e-ticaret, çorum, malatya, bakanlık, ekonomi