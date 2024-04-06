https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/bakan-yerlikayasanta-maria-kilisesine-saldiri-gerceklestiren-48-deasli-gozaltina-alindi--1082520633.html

Bakan Yerlikaya: Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren 48 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren 48 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T09:15+0300

2024-04-06T09:15+0300

2024-04-06T09:15+0300

türkiye

deaş

terör örgütü

santa maria kilisesi

kilise

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080135827_0:54:600:392_1920x0_80_0_0_b64ca553f428e0e1be73580649a3a9af.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-21' operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya sosyal medya hesabında şunları paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/erdogan-bu-somuru-carkinin-nasil-kuruldugunu-ve-nasil-isletildigini-rahatca-gorebiliyoruz-1082520082.html

türkiye

santa maria kilisesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deaş, terör örgütü, santa maria kilisesi, kilise, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya