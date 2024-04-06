https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/bakan-yerlikayasanta-maria-kilisesine-saldiri-gerceklestiren-48-deasli-gozaltina-alindi--1082520633.html
Bakan Yerlikaya: Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren 48 DEAŞ'lı gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren 48 DEAŞ'lı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T09:15+0300
2024-04-06T09:15+0300
2024-04-06T09:15+0300
türkiye
deaş
terör örgütü
santa maria kilisesi
kilise
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-21' operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya sosyal medya hesabında şunları paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/erdogan-bu-somuru-carkinin-nasil-kuruldugunu-ve-nasil-isletildigini-rahatca-gorebiliyoruz-1082520082.html
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deaş, terör örgütü, santa maria kilisesi, kilise, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
deaş, terör örgütü, santa maria kilisesi, kilise, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya: Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren 48 DEAŞ'lı gözaltına alındı
İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-21' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-21' operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabında şunları paylaştı: