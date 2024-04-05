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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/zelenskiye-en-yakin-isim-ukrayna-icin-kritik-an-yaklasiyor-1082494915.html
Zelenskiy'e en yakın isim: 'Ukrayna için kritik an yaklaşıyor'
Zelenskiy'e en yakın isim: 'Ukrayna için kritik an yaklaşıyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, yaşanan silah sıkıntısı ve ABD'nin yeni yardım paketinin Kongre'den geçmemesi nedeniyle Ukrayna için... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T12:11+0300
2024-04-05T12:11+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
andrey yermak
vladimir zelenskiy
abd
temsilciler meclisi
cumhuriyetçiler
joe biden
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Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e en yakın isimlerden olan ve Zelenskiy'in yaptığı ciddi görev değişikliklerinden sonra Kiev'deki ağırlığı iyice artan Yermak, ABD merkezli Politico gazetesine demecinde ülkenin geleceğine ilişkin bir itirafta bulundu.Ukrayna ordusunun ciddi bir silah sıkıntısı yaşadığının altını çizen Yermak, "ABD'nin yardım paketinin bu ay içinde onaylanacağını düşünüyorum, zira Ukrayna kritik ana yaklaşıyor. Önceden olduğu gibi ek hava savunma sistemlerine çok ciddi derecede ihtiyacımız var, çünkü onlar olmadan şehirlerimizi koruyamayız" dedi.Ukrayna'nın sorununun zamanla ilgili olduğunu kaydeden Yermak, şu anda kritik bir anda olduklarını ve bu nedenle ABD'nin yardım paketin bu ay içinde geçmesinin çok büyük önem arz ettiğini belirtti.Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitti.Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı. ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı belirtilmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240309/cumhuriyetciler-ukrayna-icin-alternatif-hazirliyor-yardim-degil-kredi-verilecek-1081535425.html
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Zelenskiy'e en yakın isim: 'Ukrayna için kritik an yaklaşıyor'

12:11 05.04.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEXUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, yaşanan silah sıkıntısı ve ABD'nin yeni yardım paketinin Kongre'den geçmemesi nedeniyle Ukrayna için kritik anın yaklaştığını belirtti.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e en yakın isimlerden olan ve Zelenskiy'in yaptığı ciddi görev değişikliklerinden sonra Kiev'deki ağırlığı iyice artan Yermak, ABD merkezli Politico gazetesine demecinde ülkenin geleceğine ilişkin bir itirafta bulundu.

Ukrayna ordusunun ciddi bir silah sıkıntısı yaşadığının altını çizen Yermak, "ABD'nin yardım paketinin bu ay içinde onaylanacağını düşünüyorum, zira Ukrayna kritik ana yaklaşıyor. Önceden olduğu gibi ek hava savunma sistemlerine çok ciddi derecede ihtiyacımız var, çünkü onlar olmadan şehirlerimizi koruyamayız" dedi.

Ukrayna'nın sorununun zamanla ilgili olduğunu kaydeden Yermak, şu anda kritik bir anda olduklarını ve bu nedenle ABD'nin yardım paketin bu ay içinde geçmesinin çok büyük önem arz ettiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitti.

Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı belirtilmişti
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
Ukrayna krizi
Cumhuriyetçiler Ukrayna için alternatif hazırlıyor: 'Yardım değil, kredi verilecek'
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