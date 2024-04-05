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Uzmanlar açıkladı: Tatil rezervasyonu yaparken sık yapılan 8 hata
Uzmanlar açıkladı: Tatil rezervasyonu yaparken sık yapılan 8 hata
Sputnik Türkiye
Herkes mümkün olan en iyi tatili planlamak ister. Peki, en iyi tatil nasıl planlanır ve nelere dikkat edilmesi gerekmektedir? Uzmanlar açıkladı, Sputnik... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T13:21+0300
2024-04-05T13:24+0300
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Yaz neredeyse kapıda, Türkiye'de birçok yerde havalar ısınmaya başladı. Deniz, kum, güneş üçlüsü hayalleri kuran birçok kişi yurt içinde ve yurt dışında tatilleri planlıyor. Peki tatilinizi bütçenize göre en iyi nasıl planlayabilirsiniz? Uzmanlar 8adet öneri sunuyor. 1- Araştırmanızı iyi yapın: Nasıl bir tatil istiyorsunuz?Özellikle 'her şey dahil' oteller, içinde birçok şeyi barındırdığı için en çok tercih edilen tatil hedeflerinden. Öyle ki her şeyin içinde olduğu, alkol, yiyecek ve içeceğin sınırsız olduğu bir tatil çoğunluk için en mantıklı çözüm olarak görünüyor. Uzmanlar ise, 'her şey dahil' otellerden daha çok, nasıl bir tür tatil aradığınızı daha çok düşünmenizi tavsiye ediyor. Devasa havuzları ve kaydılarakları olan bir tatil mi yapmak istiyorsunuz, müthiş manzaralı ve sessiz bir bölgede kafa mı dinlendirmek istiyorsunuz yoksa partilerden partilere gidebileceğiniz, eğlence dolu bir tatil mi istiyorsunuz? Uzmanlar bu gibi soruların çoğunlukla yemek konusundan öncelikli gelmesini tavsiye ediyor. Bazıları gezmeyi, bazıları ise dinlenmeyi seviyor. Bu nedenle otelin konumu, çevresi ve olanakları konusunda biraz daha fazla araştırma yapıp hedef odaklı gitmek, tatilinizin kalitesini arttırabilir. 2- VIP seçenekler her zaman en zenginler için değildirBütçeye göre değişmekle beraber, aslında en ucuz tatilin en mantıklı tatil olmadığını düşünüyor musunuz? Uzmanlar bunu savunuyor. En ucuz tatil ile ucuz bir servis almak mantıklı gibi gözükse de, aslında araştırmanın derinleştirmesiyle birlikte uzmanlar 'o kadar da yüksek olmayan bütçelerle' çok daha kaliteli tatillerin planlanabileceğini söylüyor. Örneğin her şey dahil bir büfe yerine kaliteli restorantları olan ve deniz manzaralı, VIP denilebilecek restorantlarda yemeğin tadını çıkarmak genellikle mümkün. Ayrıca bazı tatil yerleri genel bir tatil hissi sunmak yerine belli konulara odaklanmış VIP servisler sunabiliyor ve bunlar gerçekten de içinde her şeyin bulunduğu, sürekli koşuşturma gereken tatillere göre çok daha rahatlatıcı olabiliyor. 3- Rezervasyonları önceden planlayın Akşam yemekleri, genellikle tatilin en zevkli kısımları fakat birçok insan bunu plansız bir şekilde akışa göre düzenliyor. Halbuki uzmanlar yaşanabilecek hayal kırıklıklarından kaçınmak için akşam yemeğinden birkaç saat önce de olsa restoranları ziyaret edip gerekirse bir randevu yaptırmanızı tavsiye ediyor. Özellike güzel manzaralı, özenle seçilmiş bir manzara akşamınızı çok daha keyifli kılabilir. 4- Açık büfede sakın olun, derin nefes alın ve yemekleri seçinAçık büfenin harika bir şey olduğu kesin, fakat tabağı alıp o patates kızartmalarına saldırmayı bırakın, en azından uzmanlar böyle diyor. Birçok kişi açık büfe ile karşılaştığında her gördüğü yemeği direkt olarak almaya başlıyor ve düzensiz bir tabak oluşturuyor. Fakat bunun yerine yapılması gereken şey basit, önce tüm yemekleri inceleyin ve gerçekten ne istediğinize bakın. Yeni bir yemek görebilirsiniz, farklı bir tat deneyimleyebilirsiniz veya en azından israftan kaçınabilirsiniz. Böylelikle aşırı yemeyi engelleyebilirsiniz, bu da akşamınızı rahatlatabilir. 5- Doğaya verdiğiniz sözleri unutmayın Yıl boyunca dikkat ettiğiniz kurallarınızı tatilde bozmayın. Aşırı israf, tek kullanımlık tabak ve bardaklardan kaçının ve gerekirse yanınıza termos tarzı gibi yalıtımlı bir kupa veya şişe alın, böylelikle hem daha fazla tüketebilir hem de israf yapmazsınız. 6- Garsonlara bahşiş vermek hiç fena bir fikir olmayabilir Birçok otelde cüzdanınıza pek ihtiyaç olmasa da gözünüze kestirdiğiniz bir garsona başta birazcık bahşiş vermek, tatilinizi büyük derecede mükemmelleştirebilir. Özellikle otelde birkaç gün kalacaksanız, tatile verdiğiniz tüm paranın çok küçük bir miktarını da size serviste bulunacak garsona verirseniz, aldığınız servisin büyük oranda değişeceğini göreceksiniz. 7- Bedava ve sınırsız olması, iyi olacağı anlamına gelmez Uzmanlar, tatile gidince çılgınlar gibi içenlere de birkaç nasihat veriyor. İlk olarak, bir içeceğin bedava olması onu iyi bir içeçek yapmaz. Bu nedenle kokteyl veya farklı içecekler denerken hepsini karıştırıp çılgınlar gibi bir ürün ortaya çıkarmaya çalışmayın diye uzmanlar tavsiye veriyor. Uzmanların bahsettiği ikinci öneri ise, sınırınızı bilin ve aşırı alkol tüketmeyin. Ertesi gün boyunca baş ağrısı ve mide bulantısı ile tatil, sizi otel imkanları kullanmaktan daha çok alıkoyacak. Son olarak, bol bol su tüketmeyi unutmayın. Tüm güneş, içki ve yemek ardından vücudun en çok istediği şeylerden biri sudur fakat birçok kişi sürekli olarak farklı ürünler denemek ister. Bu da uzun zaman zarfında vücutta iyi etkiler bırakmaz diyor uzmanlar. 8- Otelin size sunduğu avantajları iyi kontrol edin Bazı oteller devasa derecede büyüktür ve bu nedenle aynı yerde farklı kompleksler de bulunabilir. Uzmanlar tatili faydalı geçirmek için eğer varsa bu kompleksleri incelemenizi tavsiye ediyor. Ayrıca, tatil köylerindeki genelde pakete dahil olan su sporları, bazen kimse tarafından yapılmıyor veya bilinmiyor. Bu nedenle paketinizin neyi kapsadığını detaylı bir şekilde araştırın, tüm haklarınızı öğrenin ve bir can yeleği giyip bunları da denemeyi unutmayın.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/valiz-hazirlayanlara-uyari-bayram-tatilinde-hava-durumu-nasil-olacak-1082490975.html
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tatil, yaz tatili, ramazan ayı tatili, tatil en iyi nasıl planlanır, tatilde dikkat edilmesi gerekenler, tatil planlarken nelere dikkat edilir, en güzel tatil nasıl yapılır
tatil, yaz tatili, ramazan ayı tatili, tatil en iyi nasıl planlanır, tatilde dikkat edilmesi gerekenler, tatil planlarken nelere dikkat edilir, en güzel tatil nasıl yapılır

Uzmanlar açıkladı: Tatil rezervasyonu yaparken sık yapılan 8 hata

13:21 05.04.2024 (güncellendi: 13:24 05.04.2024)
© AA / Fethiye BelediyesiEkimde tatil için en iyi 10 adres listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesi ikinci sırada gösterildi.
Ekimde tatil için en iyi 10 adres listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesi ikinci sırada gösterildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA / Fethiye Belediyesi
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Herkes mümkün olan en iyi tatili planlamak ister. Peki, en iyi tatil nasıl planlanır ve nelere dikkat edilmesi gerekmektedir? Uzmanlar açıkladı, Sputnik derledi.
Yaz neredeyse kapıda, Türkiye'de birçok yerde havalar ısınmaya başladı. Deniz, kum, güneş üçlüsü hayalleri kuran birçok kişi yurt içinde ve yurt dışında tatilleri planlıyor. Peki tatilinizi bütçenize göre en iyi nasıl planlayabilirsiniz? Uzmanlar 8adet öneri sunuyor.

1- Araştırmanızı iyi yapın: Nasıl bir tatil istiyorsunuz?

Özellikle 'her şey dahil' oteller, içinde birçok şeyi barındırdığı için en çok tercih edilen tatil hedeflerinden. Öyle ki her şeyin içinde olduğu, alkol, yiyecek ve içeceğin sınırsız olduğu bir tatil çoğunluk için en mantıklı çözüm olarak görünüyor.
Uzmanlar ise, 'her şey dahil' otellerden daha çok, nasıl bir tür tatil aradığınızı daha çok düşünmenizi tavsiye ediyor. Devasa havuzları ve kaydılarakları olan bir tatil mi yapmak istiyorsunuz, müthiş manzaralı ve sessiz bir bölgede kafa mı dinlendirmek istiyorsunuz yoksa partilerden partilere gidebileceğiniz, eğlence dolu bir tatil mi istiyorsunuz? Uzmanlar bu gibi soruların çoğunlukla yemek konusundan öncelikli gelmesini tavsiye ediyor.
Bazıları gezmeyi, bazıları ise dinlenmeyi seviyor. Bu nedenle otelin konumu, çevresi ve olanakları konusunda biraz daha fazla araştırma yapıp hedef odaklı gitmek, tatilinizin kalitesini arttırabilir.

2- VIP seçenekler her zaman en zenginler için değildir

Bütçeye göre değişmekle beraber, aslında en ucuz tatilin en mantıklı tatil olmadığını düşünüyor musunuz? Uzmanlar bunu savunuyor. En ucuz tatil ile ucuz bir servis almak mantıklı gibi gözükse de, aslında araştırmanın derinleştirmesiyle birlikte uzmanlar 'o kadar da yüksek olmayan bütçelerle' çok daha kaliteli tatillerin planlanabileceğini söylüyor.
Örneğin her şey dahil bir büfe yerine kaliteli restorantları olan ve deniz manzaralı, VIP denilebilecek restorantlarda yemeğin tadını çıkarmak genellikle mümkün. Ayrıca bazı tatil yerleri genel bir tatil hissi sunmak yerine belli konulara odaklanmış VIP servisler sunabiliyor ve bunlar gerçekten de içinde her şeyin bulunduğu, sürekli koşuşturma gereken tatillere göre çok daha rahatlatıcı olabiliyor.

3- Rezervasyonları önceden planlayın

Akşam yemekleri, genellikle tatilin en zevkli kısımları fakat birçok insan bunu plansız bir şekilde akışa göre düzenliyor. Halbuki uzmanlar yaşanabilecek hayal kırıklıklarından kaçınmak için akşam yemeğinden birkaç saat önce de olsa restoranları ziyaret edip gerekirse bir randevu yaptırmanızı tavsiye ediyor. Özellike güzel manzaralı, özenle seçilmiş bir manzara akşamınızı çok daha keyifli kılabilir.

4- Açık büfede sakın olun, derin nefes alın ve yemekleri seçin

Açık büfenin harika bir şey olduğu kesin, fakat tabağı alıp o patates kızartmalarına saldırmayı bırakın, en azından uzmanlar böyle diyor. Birçok kişi açık büfe ile karşılaştığında her gördüğü yemeği direkt olarak almaya başlıyor ve düzensiz bir tabak oluşturuyor. Fakat bunun yerine yapılması gereken şey basit, önce tüm yemekleri inceleyin ve gerçekten ne istediğinize bakın. Yeni bir yemek görebilirsiniz, farklı bir tat deneyimleyebilirsiniz veya en azından israftan kaçınabilirsiniz.
Böylelikle aşırı yemeyi engelleyebilirsiniz, bu da akşamınızı rahatlatabilir.

5- Doğaya verdiğiniz sözleri unutmayın

Yıl boyunca dikkat ettiğiniz kurallarınızı tatilde bozmayın. Aşırı israf, tek kullanımlık tabak ve bardaklardan kaçının ve gerekirse yanınıza termos tarzı gibi yalıtımlı bir kupa veya şişe alın, böylelikle hem daha fazla tüketebilir hem de israf yapmazsınız.

6- Garsonlara bahşiş vermek hiç fena bir fikir olmayabilir

Birçok otelde cüzdanınıza pek ihtiyaç olmasa da gözünüze kestirdiğiniz bir garsona başta birazcık bahşiş vermek, tatilinizi büyük derecede mükemmelleştirebilir. Özellikle otelde birkaç gün kalacaksanız, tatile verdiğiniz tüm paranın çok küçük bir miktarını da size serviste bulunacak garsona verirseniz, aldığınız servisin büyük oranda değişeceğini göreceksiniz.

7- Bedava ve sınırsız olması, iyi olacağı anlamına gelmez

Uzmanlar, tatile gidince çılgınlar gibi içenlere de birkaç nasihat veriyor. İlk olarak, bir içeceğin bedava olması onu iyi bir içeçek yapmaz. Bu nedenle kokteyl veya farklı içecekler denerken hepsini karıştırıp çılgınlar gibi bir ürün ortaya çıkarmaya çalışmayın diye uzmanlar tavsiye veriyor.
Uzmanların bahsettiği ikinci öneri ise, sınırınızı bilin ve aşırı alkol tüketmeyin. Ertesi gün boyunca baş ağrısı ve mide bulantısı ile tatil, sizi otel imkanları kullanmaktan daha çok alıkoyacak.
Son olarak, bol bol su tüketmeyi unutmayın. Tüm güneş, içki ve yemek ardından vücudun en çok istediği şeylerden biri sudur fakat birçok kişi sürekli olarak farklı ürünler denemek ister. Bu da uzun zaman zarfında vücutta iyi etkiler bırakmaz diyor uzmanlar.

8- Otelin size sunduğu avantajları iyi kontrol edin

Bazı oteller devasa derecede büyüktür ve bu nedenle aynı yerde farklı kompleksler de bulunabilir. Uzmanlar tatili faydalı geçirmek için eğer varsa bu kompleksleri incelemenizi tavsiye ediyor.
Ayrıca, tatil köylerindeki genelde pakete dahil olan su sporları, bazen kimse tarafından yapılmıyor veya bilinmiyor. Bu nedenle paketinizin neyi kapsadığını detaylı bir şekilde araştırın, tüm haklarınızı öğrenin ve bir can yeleği giyip bunları da denemeyi unutmayın.
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