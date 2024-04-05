https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/valiz-hazirlayanlara-uyari-bayram-tatilinde-hava-durumu-nasil-olacak-1082490975.html

Valiz hazırlayanlara uzman isimden uyarı: Bayram tatilinde hava durumu nasıl olacak?

Valiz hazırlayanlara uzman isimden uyarı: Bayram tatilinde hava durumu nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye 9 günlük bayram tatiline giriyor. Milyonlarca insan seyahat etmeye hazırlanırken, herkesin aklında 'tatilde havalar nasıl olacak' sorusu var... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T11:30+0300

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Ramazan Bayramı’nı da içine alan dokuz günlük tatil yarın (6 Nisan 2024) başlıyor. Ancak tatil planı yapanlar bu gece (5 Nisan 2024) itibarıyla yollara düşmeye başlayacak. Milyonlarca kişi kendi aracıyla ya da otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat edecek. Herkes gideceği şehirde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Adana, Diyarbakır, Trabzon…CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 9 günlük bayram tatilinde hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini belirtirkeni “Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar” dedi.Prof. Dr. Orhan Şen’in X (Twitter) mesajları şöyle:Ramazan Bayramı tatili takvimiRamazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Normal şartlarda bayramın bir gün öncesi olan 9 Nisan 2024 Salı günü yarım gün oluyor.Ancak memurlar bayram öncesindeki 1.5 günlük sürede idari izinde olacak. Bu karar ile birlikte kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan 2024'te idari izinli sayılacak. İdari izin öncesi 6 Nisan 2024 Cumartesi ve 7 Nisan 2024 Pazar gününe denk geldiğinden hafta sonu da bayram tatiline eklenecek.Hafta sonu izni, idari izin ve bayram ile birlikte Ramazan Bayramı tatili toplam dokuz gün sürecek. İdari izin memurları kapsadığından özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan 2024 Salı günü yarım gün olacak şeklinde başlayacak. İşte, memurlar için bayram tatili takvimi:6-7 Nisan 2024 - Hafta sonu tatili8-9 Nisan 2024 İdari izin10-11-2 Nisan 2024 - Bayram tatili13-14 Nisan 2024 - Hafta sonu tatili

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bayram-yolculuguna-cikacaklar-dikkat-zorunlu-lastigi-degisikligi-basladi-para-cezasi-var-1082486477.html

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