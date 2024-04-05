Emekliye rekor promosyon ayarı: Özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı değişti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İnşaatlarda kaza oranı Avrupa’nın 10 katı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Dem Parti Van'ı ikinci kez kazandı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP'li Yılmaz Ateş seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
17:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:43
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
19:15
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
19:51
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
20:39
4 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gerçeklik Ötesi nedir?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuşaklar arası yoksulluk farkı artıyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
11:23
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
11:45
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
15:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/emekliye-rekor-promosyon-ayari-ozel-bankalarda-en-yuksek-odeme-tutari-degisti-1082485951.html
Emekliye rekor promosyon ayarı: Özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı değişti
Emekliye rekor promosyon ayarı: Özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı değişti
Sputnik Türkiye
Özel bankalarda promosyon yarışı hız kesmiyor. Özel bankalarda promosyon ödemeleri 17 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Bir başka banka promosyon... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T08:12+0300
2024-04-05T08:12+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
promosyon
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/10/1050867136_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e88ba3977ab4ccd585f3cc63c897105d.jpg
Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu bankalarında promosyon ödemelerinin 8 bin ila 12 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Pek çok banka promosyon ödemelerini güncelledi.En son bir banka 17 bin 500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyordu. Yapılan son güncelleme ile birlikte bu tutar daha da yükseldi. Bir banka emeklilere 18 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki özel bankalarda promosyon artışı sürecek mi?Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: '18 bin TL tavan rakam'"Emekliler 18 bin TL’lik promosyon anlaşması karşısında vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalamalılar" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda, "18 bin TL’yi tavan rakam olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede promosyon ödemeleri 18 bin TL’nin üzerine çıkmayacaktır" dedi ve ekledi:Promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı?Promosyon anlaşması olan biri sözleşme bitmeden banka değiştirebilir mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/secim-sonrasi-bankalarda-mevduat-faizleri-yukseldi-parasini-yatiran-rekor-aylik-kazanc-sagliyor-1082485715.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/10/1050867136_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_db57138e5fbe3ea93a2e6223272748b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı
emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı

Emekliye rekor promosyon ayarı: Özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı değişti

08:12 05.04.2024
© AABankamatik - banka - para çekme
Bankamatik - banka - para çekme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA
Abone ol
Özel bankalarda promosyon yarışı hız kesmiyor. Özel bankalarda promosyon ödemeleri 17 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Bir başka banka promosyon ödemesini daha da yükseltti. Peki promosyonlarda yükseliş sürecek mi?
Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu bankalarında promosyon ödemelerinin 8 bin ila 12 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Pek çok banka promosyon ödemelerini güncelledi.
En son bir banka 17 bin 500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyordu. Yapılan son güncelleme ile birlikte bu tutar daha da yükseldi. Bir banka emeklilere 18 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki özel bankalarda promosyon artışı sürecek mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları ile bir promosyon yarışının başlayacağını öngörüyorduk. Açıklamalar promosyon yarışı için adeta start verdi. Promosyon yarışı içerisinde özel bankaların da yer alacağı ve kamu bankalarından daha yüksek promosyon verileceği bekleniyordu. Kamu bankalarının açıkladığı rakama göre en düşük emekli maaşına ödenen promosyon 3 bin TL’den 8 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Özel bankaların en düşük emekli maaşı için ödeyeceği promosyon tutarının 12 bin TL seviyesine çıkacağı kanaatindeyim. En yüksek promosyon ödemesi ise 18 bin TL’ye yükseldi."

'18 bin TL tavan rakam'

"Emekliler 18 bin TL’lik promosyon anlaşması karşısında vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalamalılar" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda, "18 bin TL’yi tavan rakam olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede promosyon ödemeleri 18 bin TL’nin üzerine çıkmayacaktır" dedi ve ekledi:

Promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı?

Özel bankalar kamu bankalarına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla promosyon veriyordu. Kamu bankalarının promosyonları 12 bin TL seviyesine çıkardığını göz önünde bulundurduğumuzda biz üst limitin özel bankalarda 18 bin TL olacağı kanaatindeyiz. 18 bin TL’nin üzerine çıkması için bankalar özel şartlar sunacaktır. Bu da fatura ödeme talimatı, kredi kartında belli harcama sözü gibi ek hizmetlerle promosyon tutarı daha da artırılabilir.

Promosyon anlaşması olan biri sözleşme bitmeden banka değiştirebilir mi?

"Şu anda halihazırda promosyon anlaşması olan emekli herhangi bir tarihe bağlı kalmaksızın anlaşmasını feshedebilir. Anca burada bir cayma bedeli ödeyecektir. Örnek vermek gerekirse 3 yıllık promosyon anlaşması yapan ve bu anlaşma neticesinde 3 bin TL ödeme alan bir emekli ikinci yılı doldurduğunda bankasını değiştirmek istediğinde sözleşmesinin bitimine son 1 yılı kaldığı için bin TL cayma bedeli ödeyerek bankasını değiştirebilir. Yeni banka ile sıfırdan üç yıllık bir anlaşma yapabilecektir.”
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
EKONOMİ
Seçim sonrası bankalarda mevduat faizleri yükseldi: Parasını yatıran rekor aylık kazanç sağlıyor
07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала