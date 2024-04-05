https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/emekliye-rekor-promosyon-ayari-ozel-bankalarda-en-yuksek-odeme-tutari-degisti-1082485951.html

Emekliye rekor promosyon ayarı: Özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı değişti

Emekliye rekor promosyon ayarı: Özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı değişti

Sputnik Türkiye

Özel bankalarda promosyon yarışı hız kesmiyor. Özel bankalarda promosyon ödemeleri 17 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Bir başka banka promosyon... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T08:12+0300

2024-04-05T08:12+0300

2024-04-05T08:12+0300

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Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu bankalarında promosyon ödemelerinin 8 bin ila 12 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Pek çok banka promosyon ödemelerini güncelledi.En son bir banka 17 bin 500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyordu. Yapılan son güncelleme ile birlikte bu tutar daha da yükseldi. Bir banka emeklilere 18 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki özel bankalarda promosyon artışı sürecek mi?Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: '18 bin TL tavan rakam'"Emekliler 18 bin TL’lik promosyon anlaşması karşısında vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalamalılar" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda, "18 bin TL’yi tavan rakam olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede promosyon ödemeleri 18 bin TL’nin üzerine çıkmayacaktır" dedi ve ekledi:Promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı?Promosyon anlaşması olan biri sözleşme bitmeden banka değiştirebilir mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/secim-sonrasi-bankalarda-mevduat-faizleri-yukseldi-parasini-yatiran-rekor-aylik-kazanc-sagliyor-1082485715.html

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