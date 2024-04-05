https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/secim-sonrasi-bankalarda-mevduat-faizleri-yukseldi-parasini-yatiran-rekor-aylik-kazanc-sagliyor-1082485715.html

Seçim sonrası bankalarda mevduat faizleri yükseldi: Parasını yatıran rekor aylık kazanç sağlıyor

Seçim sonrası bankalarda mevduat faizleri yükseldi: Parasını yatıran rekor aylık kazanç sağlıyor

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın son faiz artışının ardından mevduat faizleri yükseliş eğiliminde. Bankalar, politika faizindeki artışı takiben mevduat faizlerini bir iki... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T07:51+0300

2024-04-05T07:51+0300

2024-04-05T07:51+0300

ekonomi

mevduat

mevduat faizi

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

dövize dayalı tl mevduat

uzman

uzman yorumu

görüş

ekonomist

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg

Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çıkarmasıyla birlikte, bankalarda Türk Lirası mevduatlarında yükseliş ivme kazandı. Bankalar, son olarak TL mevduat faizlerini 1-2 puan daha yukarıya taşıdı. Bu durum, yatırımcılar için mevduat hesaplarını daha cazip hale getiriyor.Ancak, mevcut faiz oranları ne durumda? Örneğin, 1 milyon TL'yi vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen bir yatırımcı aylık ne kadar kazanç elde ediyor? Mevduat faizlerinin gelecekte daha da yükselecek olup olmadığı da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.'Bankalar karını artırmak istiyor': En yüksek faiz oranı ne oldu?Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Faizlerdeki yükselişin asıl nedeni ne? Artışlar devam eder mi?Faizlerdeki yükselişin asıl nedenini Milliyet'e açıklayan uzman isim, "Merkez Bankası ve BDDK’nın getirmiş olduğu regülasyonlardır. Bankaların ticari kredi genişlemesi sınırlandırıldı. Bankalar daha fazla TL bulabilmek adına mevduat faizlerini yükseltiyor. Mevduat ile birlikte kendilerine ticari kredi yaratabilecekleri bir kaynağı sağlamış oluyorlar. Bankalar o yüzden bir miktar daha politika faizinden yüksek mevduat faizi veriyor diyebiliriz. Evet, bankalarda mevduat faizlerindeki artışlar devam edecek. Çünkü Merkez Bankası faiz artırmasa dahi bankaların ihtiyacı olan para daha da fazlalaşacak, bu nedenle bankalar piyasadan daha fazla para toplamak isteyecek. O yüzden bankalar daha yüksek bir faiz vererek yatırımcılardan para toplayacaktır. Mevduat faizlerinde yüzde 75 seviyelerini görebiliriz. Ekim, kasım ve aralık aylarına geldiğimizde bir faiz indirimi söz konusu olabilir" dedi ve ekledi:1 Milyon TL ne kadar kazandırıyor?Altın, borsa ve dövize göre en cazip yatırım mevduat mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/yeni-200-tl-ve-50-tller-tedavule-verildi-imza-farki-1082484117.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır