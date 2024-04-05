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Seçim sonrası bankalarda mevduat faizleri yükseldi: Parasını yatıran rekor aylık kazanç sağlıyor
Seçim sonrası bankalarda mevduat faizleri yükseldi: Parasını yatıran rekor aylık kazanç sağlıyor
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın son faiz artışının ardından mevduat faizleri yükseliş eğiliminde. Bankalar, politika faizindeki artışı takiben mevduat faizlerini bir iki... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T07:51+0300
2024-04-05T07:51+0300
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Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çıkarmasıyla birlikte, bankalarda Türk Lirası mevduatlarında yükseliş ivme kazandı. Bankalar, son olarak TL mevduat faizlerini 1-2 puan daha yukarıya taşıdı. Bu durum, yatırımcılar için mevduat hesaplarını daha cazip hale getiriyor.Ancak, mevcut faiz oranları ne durumda? Örneğin, 1 milyon TL'yi vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen bir yatırımcı aylık ne kadar kazanç elde ediyor? Mevduat faizlerinin gelecekte daha da yükselecek olup olmadığı da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.'Bankalar karını artırmak istiyor': En yüksek faiz oranı ne oldu?Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Faizlerdeki yükselişin asıl nedeni ne? Artışlar devam eder mi?Faizlerdeki yükselişin asıl nedenini Milliyet'e açıklayan uzman isim, "Merkez Bankası ve BDDK’nın getirmiş olduğu regülasyonlardır. Bankaların ticari kredi genişlemesi sınırlandırıldı. Bankalar daha fazla TL bulabilmek adına mevduat faizlerini yükseltiyor. Mevduat ile birlikte kendilerine ticari kredi yaratabilecekleri bir kaynağı sağlamış oluyorlar. Bankalar o yüzden bir miktar daha politika faizinden yüksek mevduat faizi veriyor diyebiliriz. Evet, bankalarda mevduat faizlerindeki artışlar devam edecek. Çünkü Merkez Bankası faiz artırmasa dahi bankaların ihtiyacı olan para daha da fazlalaşacak, bu nedenle bankalar piyasadan daha fazla para toplamak isteyecek. O yüzden bankalar daha yüksek bir faiz vererek yatırımcılardan para toplayacaktır. Mevduat faizlerinde yüzde 75 seviyelerini görebiliriz. Ekim, kasım ve aralık aylarına geldiğimizde bir faiz indirimi söz konusu olabilir" dedi ve ekledi:1 Milyon TL ne kadar kazandırıyor?Altın, borsa ve dövize göre en cazip yatırım mevduat mı?
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Seçim sonrası bankalarda mevduat faizleri yükseldi: Parasını yatıran rekor aylık kazanç sağlıyor

07:51 05.04.2024
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Merkez Bankası'nın son faiz artışının ardından mevduat faizleri yükseliş eğiliminde. Bankalar, politika faizindeki artışı takiben mevduat faizlerini bir iki puan daha yükseltti. Bu durum, mevduat hesaplarının cazibesini artırıyor. Ancak, mevcut faiz oranlarıyla 1 milyon TL'lik mevduatın aylık kazancı ne kadar?
Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çıkarmasıyla birlikte, bankalarda Türk Lirası mevduatlarında yükseliş ivme kazandı. Bankalar, son olarak TL mevduat faizlerini 1-2 puan daha yukarıya taşıdı. Bu durum, yatırımcılar için mevduat hesaplarını daha cazip hale getiriyor.
Ancak, mevcut faiz oranları ne durumda? Örneğin, 1 milyon TL'yi vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen bir yatırımcı aylık ne kadar kazanç elde ediyor? Mevduat faizlerinin gelecekte daha da yükselecek olup olmadığı da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

'Bankalar karını artırmak istiyor': En yüksek faiz oranı ne oldu?

Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bankaların yüzde 60’a varan mevduat faizi verdiğini biliyoruz. Şu anda devlet bankaları yüzde 60 civarında mevduat faizi veriyor. Eğer döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata dönüş olursa yüzde 75’lere varan bir faiz söz konusu. Şu anda bankaların KKM hesaplarını azaltma gibi bir hedefi var. Bu da daha yüksek faiz oranı vermelerine yol açıyor. “Bankalarda mevduat faizleri artmaya devam ediyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesine getirdi. Gecelik borç verme faizi de 300 baz puanlık marjdan dolayı yüzde 53’e yükseldi. Bankalar yüksek faiz ile para toplayarak kendi karlarını maksimize etmek istiyorlar. Bankaların aylık ticari kredi büyümelerine sınırlama getirildi. Eğer bankalar bu sınırı aşarsa ekstra zorunlu karşılık ve tahvil depo etme zorunluluğu olacak. Bankalar şu anda yüzde 60 ile yüzde 75 civarında bir faizle para topluyor diyebiliriz.

Faizlerdeki yükselişin asıl nedeni ne? Artışlar devam eder mi?

Faizlerdeki yükselişin asıl nedenini Milliyet'e açıklayan uzman isim, "Merkez Bankası ve BDDK’nın getirmiş olduğu regülasyonlardır. Bankaların ticari kredi genişlemesi sınırlandırıldı. Bankalar daha fazla TL bulabilmek adına mevduat faizlerini yükseltiyor. Mevduat ile birlikte kendilerine ticari kredi yaratabilecekleri bir kaynağı sağlamış oluyorlar. Bankalar o yüzden bir miktar daha politika faizinden yüksek mevduat faizi veriyor diyebiliriz. Evet, bankalarda mevduat faizlerindeki artışlar devam edecek. Çünkü Merkez Bankası faiz artırmasa dahi bankaların ihtiyacı olan para daha da fazlalaşacak, bu nedenle bankalar piyasadan daha fazla para toplamak isteyecek. O yüzden bankalar daha yüksek bir faiz vererek yatırımcılardan para toplayacaktır. Mevduat faizlerinde yüzde 75 seviyelerini görebiliriz. Ekim, kasım ve aralık aylarına geldiğimizde bir faiz indirimi söz konusu olabilir" dedi ve ekledi:

1 Milyon TL ne kadar kazandırıyor?

"Şu anda 1 milyon TL’si olan bir kişi yüzde 60 faiz oranı ve 32 gün vade ile vergi düşürüldükten sonra net 55 bin TL kazanıyor."

Altın, borsa ve dövize göre en cazip yatırım mevduat mı?

"Şu anda en fazla gelir getirici yatırım aracı TL mevduattır. TL mevduatlar reel faiz vermeye başladı. Yüzde 60 faiz oranı dikkate alınacak olursa, sene sonu enflasyonun yüzde 40’lar düzeyinde olması bekleniyor. Yani şu anda TL mevduatta bir reel getiri mevcut. Bir kişi eğer parasını TL mevduatta değerlendirecekse daha kısa vadede parasını değerlendirmeli, 32 gün vade yapılırsa 32 gün sonrasında daha yüksek bir faizden parasını tekrar değerlendirme fırsatına sahip olur. Burada ağırlık TL mevduatta olmalıdır, ikinci yatırım aracı olarak da borsa ve altın arasında risk iştahına göre tercih yapılabilir. En son olarak da dövize yatırım yapılabilir. Döviz bu sene enflasyonun altında getiri sunacak diyebiliriz.”
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