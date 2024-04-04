https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ozel-bankalarda-emekli-promosyonlari-17-bin-500-tlye-cikti-hangi-banka-ne-kadar-odeme-yapiyor-1082447015.html

Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli promosyonlarında kamu bankalarının ardından özel bankalardan da güncelleme geldi. Emekli aylığına göre... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T06:40+0300

2024-04-04T06:40+0300

2024-04-04T06:40+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankaları emekli promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltirken özel bankalar da yarışa girdi. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.Başvurular nereden yapılıyor?Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.İş BankasıGaranti BBVAHalk BankDeniz BankAkbankZiraat BankasıVakıfbank

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