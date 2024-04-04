Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ozel-bankalarda-emekli-promosyonlari-17-bin-500-tlye-cikti-hangi-banka-ne-kadar-odeme-yapiyor-1082447015.html
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli promosyonlarında kamu bankalarının ardından özel bankalardan da güncelleme geldi. Emekli aylığına göre... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T06:40+0300
2024-04-04T06:40+0300
banka
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ekonomi
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankaları emekli promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltirken özel bankalar da yarışa girdi. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.Başvurular nereden yapılıyor?Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.İş BankasıGaranti BBVAHalk BankDeniz BankAkbankZiraat BankasıVakıfbank
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/emekli-zammi-ve-memur-maasi-zamminda-yeni-hesap-tuik-tabloyu-nasil-degistirecek-1082412776.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi,
emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi,

Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

06:40 04.04.2024
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA
Abone ol
Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli promosyonlarında kamu bankalarının ardından özel bankalardan da güncelleme geldi. Emekli aylığına göre değişen promosyonlar 8 bin-17 bin 500 lira arasında hesaplanıyor. Bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar ne?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankaları emekli promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltirken özel bankalar da yarışa girdi. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

Başvurular nereden yapılıyor?

Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.

İş Bankası

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Garanti BBVA

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL

Halk Bank

10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL
15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Deniz Bank

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Akbank

Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL’ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.
9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL
10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL’
15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL

Ziraat Bankası

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Vakıfbank

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
EKONOMİ
Emekli ve memur maaşı zammında yeni hesap: TÜİK, tabloyu nasıl değiştirecek?
Dün, 08:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала